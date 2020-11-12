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Курс биткоина превысил $16 000 впервые за два года

12.11.2020, 12:50
Курс биткоина превысил $16 000 впервые за два года - Фото
Биткоин (фото - depositphotos.com)

Стоимость криптовалюты Bitcoin в четверг, 12 ноября, впервые с января 2018 года превысил $16 000. Об этом свидетельствуют данные на криптобирже Binance

На 12:05 по Киеву стоимость монеты составила $16,15 тысяч, за прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 4%.

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Абсолютный рекорд стоимости биткоина был зафиксирован 17 декабря 2017 года, когда цена за монету составила $20 089. Но после этого последовало стремительное падение цены криптовалюты и спустя год — 15 декабря 2018 года, биткоин торговался уже по $3126.

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Наталия Софиенко
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