Курс биткоина превысил $16 000 впервые за два года
12.11.2020, 12:50
Биткоин (фото - depositphotos.com)
Стоимость криптовалюты Bitcoin в четверг, 12 ноября, впервые с января 2018 года превысил $16 000. Об этом свидетельствуют данные на криптобирже Binance
На 12:05 по Киеву стоимость монеты составила $16,15 тысяч, за прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 4%.
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Абсолютный рекорд стоимости биткоина был зафиксирован 17 декабря 2017 года, когда цена за монету составила $20 089. Но после этого последовало стремительное падение цены криптовалюты и спустя год — 15 декабря 2018 года, биткоин торговался уже по $3126.
- В конце июля стоимость биткоина начала расти и за два дня выросла на $1900. Тогда цена криптовалюты превысила $11 000. В мае-июле его цена колебалась на отметке $9100
- В августе биткоин торговался на уровне $12 000 и в середине месяца достиг своего максимума в $12 400.
- Стоимость биткоина утром 21 октября достигла $12 300 и приблизилась к годовому максимуму в $12 400, который был установлен в августе.
- Стоимость криптовалюты биткоин в субботу, 31 октября, выросла примерно на 5%, превысив отметку в $14 000, и побила курс января 2018 года.
- 5 ноября цена биткоина достигла $14 500.
- Стоимость криптовалюты Bitcoin в пятницу, 6 ноября, приблизилась к рекордной отметке в $16 000
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