Одна из крупнейших бирж Европы станет партнером Украины в привлечении инвестиций

Минэкономики подписало меморандум о взаимопонимании с Лондонской фондовой биржей и лоббистской группой TheCityUK

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Министерство экономики 23 января подписало меморандум о взаимопонимании с Лондонской фондовой биржей (LSE) и самой влиятельной лоббистской группой на финансовом рынке Великобритании TheCityUK. Об этом сообщается на сайте министерства и The CityUK.

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Цель меморандума – поддержка развития украинского рынка финансовых и связанных профессиональных услуг.



"В сотрудничестве с правительством Великобритании, TheCityUK и London Stock Exchange plc Украина стремится создать благоприятную финансовую экосистему для доступа украинских компаний к финансированию и привлечению производительных инвестиций в Украину. Мы выражаем благодарность нашим партнерам за их усилия и новые возможности для Украины", — сказала министр Юлия Свириденко.

Сотрудничество с LSE и TheCityUK будет направлено на доступ украинского бизнеса к долгосрочному финансированию, развитие потенциала частного сектора в Украине, привлечение прямых иностранных инвестиций.

"Учитывая статус Соединенного Королевства как одного из ведущих финансовых центров мира, мы привлечем наш опыт в надлежащем управлении и надежной нормативно-правовой базе для поддержки восстановления Украины", — сказал глава совета TheCityUK Брюс Карнеги-Браун.