Одна из крупнейших бирж Европы станет партнером Украины в привлечении инвестиций
Министерство экономики 23 января подписало меморандум о взаимопонимании с Лондонской фондовой биржей (LSE) и самой влиятельной лоббистской группой на финансовом рынке Великобритании TheCityUK. Об этом сообщается на сайте министерства и The CityUK.
"В сотрудничестве с правительством Великобритании, TheCityUK и London Stock Exchange plc Украина стремится создать благоприятную финансовую экосистему для доступа украинских компаний к финансированию и привлечению производительных инвестиций в Украину. Мы выражаем благодарность нашим партнерам за их усилия и новые возможности для Украины", — сказала министр Юлия Свириденко.
Сотрудничество с LSE и TheCityUK будет направлено на доступ украинского бизнеса к долгосрочному финансированию, развитие потенциала частного сектора в Украине, привлечение прямых иностранных инвестиций.
"Учитывая статус Соединенного Королевства как одного из ведущих финансовых центров мира, мы привлечем наш опыт в надлежащем управлении и надежной нормативно-правовой базе для поддержки восстановления Украины", — сказал глава совета TheCityUK Брюс Карнеги-Браун.
- 12 января президент Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. LIGA.net публиковала полный текст британско-украинского договора. Он, в частности, содержит положения об оборонном и военном сотрудничестве, сотрудничестве в сфере безопасности и кибербезопасности, совместной борьбе с российскими дезинформационными кампаниями, политическом сотрудничестве и т.д.
- После подписания Зеленский объявил, что теперь Украина и Великобритания официально становятся союзниками.