Одна з найбільших бірж Європи стане партнером України в залученні інвестицій
Міністерство економіки 23 січня підписало меморандум про взаєморозуміння з Лондонською фондовою біржею (LSE) та найвпливовішою лобістською групою на фінансовому ринку Великої Британії TheCityUK. Про це повідомляється на сайті міністерства і TheCityUK.
Мета меморандуму – підтримка розвитку українського ринку фінансових та пов’язаних професійних послуг.
"У співпраці з урядом Великої Британії, TheCityUK і London Stock Exchange plc Україна прагне створити сприятливу фінансову екосистему для доступу українських компаній до фінансування та залучення продуктивних інвестицій в Україну. Ми висловлюємо вдячність нашим партнерам за їхні зусилля та за нові можливості для України", – сказала міністерка Юлія Свириденко.
Співпраця з LSE і TheCityUK буде спрямована на доступ українського бізнесу до довгострокового фінансування, розвиток потенціалу приватного сектору в Україну, залучення прямих іноземних інвестицій.
"З огляду на статус Сполученого Королівства як одного з провідних фінансових центрів світу, ми залучимо наш досвід у належному управлінні та надійній нормативно-правовій базі для підтримки відновлення України", – сказав голова керівної ради TheCityUK Брюс Карнегі-Браун.
- 12 січня президент Володимир Зеленський та прем'єр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду. LIGA.net публікувала повний текст британсько-українського договору. Він, зокрема, містить положення про оборонну та військову співпрацю, співпрацю у сфері безпеки та кібербезпеки, спільну боротьбу з російськими дезінформаційними кампаніями, політичну співпрацю тощо.
- Після підписання Зеленський оголосив, що тепер Україна і Велика Британія офіційно стають союзниками.