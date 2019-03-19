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19.03.2019, 15:49

Пирамида Forex Trend обманула вкладчиков на 340 млн грн - СБУ

Пирамида Forex Trend обманула вкладчиков на 340 млн грн - СБУ

Спецслужбы заблокировали деятельность международной финансовой пирамиды

Сотрудники Службы безопасности и прокуратуры заблокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды Forex Trend Limited.

Как сообщает пресс-служба СБУ, злоумышленники под видом международной инвестиционной компании Forex Trend Limited, используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки. Они привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе.

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Дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч украинцев и иностранцев в сумме более 340 млн грн. Деньги "выводились" злоумышленниками через цепь обществ с признаками "фиктивности" на офшорные компании и частных лиц-предпринимателей и обналичивались на территории Украины и ЕС. Присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС.

Правоохранители провели обыски в квартирах участников Forex Trend и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области. В результате сотрудники СБУ изъяли документы, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличные, полученные от сделки, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.

Участникам группировки объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Ранее прокуратура Киева сообщала, что в столице раскрыли преступную группу, участники которой организовали масштабную финансовую пирамиду Forex Trend. Ущерб пострадавшим тогда оценили в более 70 млн грн. В уголовном производстве потерпевшими признаны 16 человек.

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Теги: финансовая пирамида, мошенник, Forex Trend
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