Площадка онлайн-продаж Allegro провела крупнейшее IPO в истории Польши

Польская группа электронной коммерции Allegro провела первичное размещение акций на Варшавской фондовой бирже. В ходе дебютных торгов, цена на акции группы росла на 52% до 65,4 злотых при начальной цене 43 злотых за акцию, сообщает агентство Reuters.

Таким образом, рыночная стоимость Allegro после IPO составила $17,6 млрд, что делает ее самой дорогой компанией из листинга Варшавской фондовой биржи, добавляет агентство.

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В ходе IPO группа выставила на продажу 21% своих акций.

Allegro, основанная 20 лет назад, является крупнейшей платформой онлайн-продаж в Польше с 12,3 млн покупателями и оборотом в $5,7 млрд по итогам 2019 года.

Чистая прибыль Allegro за первые шесть месяцев составила $76 млн, что на $20 млн больше, чем за аналогичный период 2019 года.

До этого, крупнейшим IPO на Варшавской бирже было размещение акций производителя компьютерных игр CD Project, оцененного в $9,7 млрд по итогу дебютных торгов.

17 ноября 2016 года южноафриканский медиахолдинг Naspers объявил о продаже Allegro Group, которой принадлежат доли в ряде украинских ecommerce-проектов. Фонды частных инвестиций Cinven, Permira и Mid Europa выкупили 100% акций компании за $3,25 млрд.

16 сентября 2020 года руководство польской платформы онлайн продаж Allegro подтвердило планы разместить акции компании на Варшавской фондовой бирже.

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Роман Брыль

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