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Площадка онлайн-продаж Allegro провела крупнейшее IPO в истории Польши

12.10.2020, 14:29
Площадка онлайн-продаж Allegro провела крупнейшее IPO в истории Польши - Фото
Председатель правления Allegro Фрвнсую Нютс (Фото: пресс-служба Allegro)

Польская группа электронной коммерции Allegro провела первичное размещение акций на Варшавской фондовой бирже. В ходе дебютных торгов, цена на акции группы росла на 52% до 65,4 злотых при начальной цене 43 злотых за акцию, сообщает агентство Reuters. 

Таким образом, рыночная стоимость Allegro после IPO составила $17,6 млрд, что делает ее самой дорогой компанией из листинга Варшавской фондовой биржи, добавляет агентство.  

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В ходе IPO группа выставила на продажу 21% своих акций.

Allegro, основанная 20 лет назад, является крупнейшей платформой онлайн-продаж в Польше с 12,3 млн покупателями и оборотом в $5,7 млрд по итогам 2019 года.

Чистая прибыль Allegro за первые шесть месяцев составила $76 млн, что на $20 млн больше, чем за аналогичный период 2019 года.

До этого, крупнейшим IPO на Варшавской бирже было размещение акций производителя компьютерных игр CD Project, оцененного в $9,7 млрд по итогу дебютных торгов.

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Роман Брыль
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