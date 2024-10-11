Последствия санкций. Казахстанская биржа KASE разорвала взаимоотношения с Мосбиржей
Московская биржа (MOEX), попавшая под санкции Минфина США в июне 2024 года, вышла из состава акционеров Казахстанской фондовой биржи (KASE). Об этом сообщила пресс-служба KASE.
Московская биржа владела 13,1% в KASE.
С 11 октября в списке акционеров ее заменили "дочки" закрытых инвестиционных фондов Нигелла (8,5%) и Левкой (4,6%). По информации Forbes Казахстан, MOEX самостоятельно выбрала компании, которым передала свой пакет.
Крупнейшими акционерами Казахстанской биржи остались Национальный банк Казахстана (47%) и банковская группа Halyk (9,3%).
"Казахстанская фондовая биржа сообщает о прекращении взаимоотношений с MOEX, которые основывались на соглашении о стратегическом сотрудничестве, подписанном биржами 10 октября 2018 года, и связанных с ним соглашениях", — заявили в KASE.
Также стало известно, что с 30 сентября из состава совета директоров KASE вышел представитель MOEX Владимир Крекотень.
- 13 июня, после того как США ввели санкции против Московской биржи, в России прекратились электронные торги по доллару, евро и привязанному к доллару США гонконгскому доллару. Официальные курсы в России стали считать по внебиржевому рынку. Российский центробанк сообщил, что основной валютой на биржевых торгах в России теперь стал юань.
- Лицензия американского санкционного органа OFAC на проведение транзакций с Московской биржей, а также с ее дочерними организациями — Национальным расчетным депозитарием и Национальным клиринговым центром — истекает 12 октября 2024 года