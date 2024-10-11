Последствия санкций. Казахстанская биржа KASE разорвала взаимоотношения с Мосбиржей

Американские санкции оказались сильнее соглашения о стратегическом сотрудничестве между KASE и MOEX

Фото: EPA / SERGEI ILNITSKY

Московская биржа (MOEX), попавшая под санкции Минфина США в июне 2024 года, вышла из состава акционеров Казахстанской фондовой биржи (KASE). Об этом сообщила пресс-служба KASE.

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Московская биржа владела 13,1% в KASE.

С 11 октября в списке акционеров ее заменили "дочки" закрытых инвестиционных фондов Нигелла (8,5%) и Левкой (4,6%). По информации Forbes Казахстан, MOEX самостоятельно выбрала компании, которым передала свой пакет.

Крупнейшими акционерами Казахстанской биржи остались Национальный банк Казахстана (47%) и банковская группа Halyk (9,3%).

"Казахстанская фондовая биржа сообщает о прекращении взаимоотношений с MOEX, которые основывались на соглашении о стратегическом сотрудничестве, подписанном биржами 10 октября 2018 года, и связанных с ним соглашениях", — заявили в KASE.

Также стало известно, что с 30 сентября из состава совета директоров KASE вышел представитель MOEX Владимир Крекотень.