Наслідки санкцій. Казахстанська біржа KASE розірвала взаємовідносини з Мосбіржею

Американські санкції виявилися сильнішими, ніж угода про стратегічну співпрацю між KASE і MOEX

Фото: EPA / SERGEI ILNITSKY

Московська біржа (MOEX), яка потрапила під санкції Мінфіну США у червні 2024 року, вийшла зі складу акціонерів Казахстанської фондової біржі (KASE). Про це повідомила пресслужба KASE.

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Московська біржа володіла 13,1% у KASE.

З 11 жовтня у списку акціонерів її замінили "дочки" закритих інвестиційних фондів Нігелла (8,5%) і Левкой (4,6%). За інформацією Forbes Казахстан, MOEX самостійно вибрала компанії, яким передала свій пакет.

Найбільшими акціонерами Казахстанської біржі залишилися Національний банк Казахстану (47%) і банківська група Halyk (9,3%).

"Казахстанська фондова біржа повідомляє про припинення взаємовідносин із MOEX, які ґрунтувалися на угоді про стратегічну співпрацю, підписаній біржами 10 жовтня 2018 року, та пов'язаних із нею угодах", — заявили в KASE.

Також стало відомо, що з 30 вересня зі складу ради директорів KASE вийшов представник MOEX Володимир Крекотень.