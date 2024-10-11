Наслідки санкцій. Казахстанська біржа KASE розірвала взаємовідносини з Мосбіржею
Московська біржа (MOEX), яка потрапила під санкції Мінфіну США у червні 2024 року, вийшла зі складу акціонерів Казахстанської фондової біржі (KASE). Про це повідомила пресслужба KASE.
Московська біржа володіла 13,1% у KASE.
З 11 жовтня у списку акціонерів її замінили "дочки" закритих інвестиційних фондів Нігелла (8,5%) і Левкой (4,6%). За інформацією Forbes Казахстан, MOEX самостійно вибрала компанії, яким передала свій пакет.
Найбільшими акціонерами Казахстанської біржі залишилися Національний банк Казахстану (47%) і банківська група Halyk (9,3%).
"Казахстанська фондова біржа повідомляє про припинення взаємовідносин із MOEX, які ґрунтувалися на угоді про стратегічну співпрацю, підписаній біржами 10 жовтня 2018 року, та пов'язаних із нею угодах", — заявили в KASE.
Також стало відомо, що з 30 вересня зі складу ради директорів KASE вийшов представник MOEX Володимир Крекотень.
- 13 червня, після того, як США запровадили санкції проти Московської біржі, у Росії припинилися електронні торги доларом, євро та прив'язаним до долара США гонконзьким доларом. Офіційні курси у Росії почали рахувати за позабіржовим ринком.
- Російський центробанк повідомив, що основною валютою на біржових торгах у Росії відтепер став юань.
- Ліцензія американського санкційного органу OFAC на проведення транзакцій із Московською біржею, а також з її дочірніми організаціями — Національним розрахунковим депозитарієм та Національним кліринговим центром — спливає 12 жовтня 2024 року.