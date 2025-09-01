Регулятор фондового рынка одобрил пилотный проект по объединению инвестфондов

Пять REIT-фондов Inzhur объединят в один

Фото: Inzhur

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) 29 августа одобрила пилотный проект по консолидации активов пяти инвестиционных фондов Inzhur в один объединенный инвестиционный фонд "Inzhur REIT". Это экспериментальная инициатива, направленная на популяризацию инвестиционных возможностей в Украине, говорится в сообщении регулятора и компании Inzhur.

Вместо традиционной процедуры ликвидации с продажей активов, регулятор разрешает их передачу в единый фонд.

Inzhur REIT станет правопреемником фондов 1001, 2001, Inzhur Supermarket, Inzhur Житний и Inzhur Ocean с активами, включающими объекты для супермаркетов Сільпо, Фора, Novus, Comfy и ресторанов McDonald's. При этом фонд Inzhur Energy, который строит сеть электростанций, останется отдельным фондом.

REIT (Real Estate Investment Trust) – это компания, специализирующаяся на инвестировании и управлении недвижимостью. Она обязана распределять большую часть своего дохода от активов в качестве дивидендов среди своих акционеров. Это дает инвесторам доступ к доходам от недвижимости без необходимости непосредственно владеть или управлять ею.



Одной из самых известных таких компаний является американская Simon Property Group, владеющая двумя сотнями торговых центров в США.

Срок действия объединенного фонда – до 20 мая 2045 года, доходность – 9,5% годовых в долларах США, запланированная эмиссия – 10 млрд грн.

Основатель компании Андрей Журжий заявил о стратегической цели научить инвестировать 1 миллион украинцев в коммерческую недвижимость в течение трех лет, начиная с минимальной суммы от 10 гривен.