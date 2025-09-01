Регулятор фондового рынка одобрил пилотный проект по объединению инвестфондов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) 29 августа одобрила пилотный проект по консолидации активов пяти инвестиционных фондов Inzhur в один объединенный инвестиционный фонд "Inzhur REIT". Это экспериментальная инициатива, направленная на популяризацию инвестиционных возможностей в Украине, говорится в сообщении регулятора и компании Inzhur.
Вместо традиционной процедуры ликвидации с продажей активов, регулятор разрешает их передачу в единый фонд.
Inzhur REIT станет правопреемником фондов 1001, 2001, Inzhur Supermarket, Inzhur Житний и Inzhur Ocean с активами, включающими объекты для супермаркетов Сільпо, Фора, Novus, Comfy и ресторанов McDonald's. При этом фонд Inzhur Energy, который строит сеть электростанций, останется отдельным фондом.
Одной из самых известных таких компаний является американская Simon Property Group, владеющая двумя сотнями торговых центров в США.
Срок действия объединенного фонда – до 20 мая 2045 года, доходность – 9,5% годовых в долларах США, запланированная эмиссия – 10 млрд грн.
Основатель компании Андрей Журжий заявил о стратегической цели научить инвестировать 1 миллион украинцев в коммерческую недвижимость в течение трех лет, начиная с минимальной суммы от 10 гривен.
- Сейчас Inzhur управляет активами на сумму 3,67 млрд грн и является первой украинской REIT-компанией, появившейся на рынке в 2022 году.
- Журжий претендует на приватизацию Житнего рынка и ТРЦ "Ocean Plaza" (отсюда названия Inzhur Житний и Inzhur Ocean) благодаря собранным с инвесторов средствам. Инвесторам обещают доход 20% годовых, хотя денег на них еще не собрали.
