Регулятор фондового ринку схвалив пілотний проєкт з об'єднання інвестфондів
Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку України (НКЦПФР) 29 серпня схвалила пілотний проєкт з консолідації активів п'яти інвестиційних фондів Inzhur в один об'єднаний інвестиційний фонд "Inzhur REIT". Це експериментальна ініціатива, спрямована на популяризацію інвестиційних можливостей в Україні, йдеться в повідомленні регулятора й компанії Inzhur.
Замість традиційної процедури ліквідації з продажем активів, регулятор дозволяє їх передавати до єдиного фонду.
Inzhur REIT стане правонаступником фондів 1001, 2001, Inzhur Supermarket, Inzhur Житній та Inzhur Ocean з активами, що охоплюють об'єкти для супермаркетів Сільпо, Фора, Novus, Comfy та ресторанів McDonald's. Водночас фонд Inzhur Energy, що будує мережу електростанцій, залишиться окремим фондом.
Однією з найвідоміших таких компаній є американська Simon Property Group, що володіє двома сотнями торгових центрів у США.
Термін дії об'єднаного фонду – до 20 травня 2045 року, дохідність – 9,5% річних у доларах США, запланована емісія – 10 млрд грн.
Засновник компанії Андрій Журжій заявив про стратегічну мету навчити інвестувати 1 мільйон українців у комерційну нерухомість протягом трьох років, починаючи з мінімальної суми від 10 гривень.
- Зараз Inzhur управляє активами на суму 3,67 млрд грн і є першою українською REIT-компанією, що з'явилась на ринку у 2022 році.
- Журжій претендує на приватизацію Житнього ринку та ТРЦ "Ocean Plaza" (звідси назви Inzhur Житний и Inzhur Ocean) завдяки зібраним з інвесторів коштам. Інвесторам обіцяють дохід 20% річних, хоча грошей на них ще не зібрали.
