Rheinmetall заменит Gucci в главном фондовом индексе Европы
Немецкая оборонная компания Rheinmetall AG заменит французскую люксовую компанию Kering SA (владельца бренда Gucci) в индексе Euro Stoxx 50, состоящем из крупнейших предприятий стран еврозоны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные JPMorgan Chase&Co.
Это станет возможным благодаря стремительному росту акций Rheinmetall, стоимость которых утроилась только за этот год.
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года акции Rheinmetall выросли примерно на 1800% благодаря буму военных расходов в Европе.
В мае акции подскочили на 26%, что довело рыночную капитализацию почти до 87 млрд евро – больше, чем у половины участников индекса Euro Stoxx 50.
В состав этого индекса входят такие известные компании, как LVMH, Siemens, ASML, Allianz, Airbus, BMW, Sanofi, TotalEnergies, Adidas, BNP Paribas и т.д.
Включение Rheinmetall в Euro Stoxx может дополнительно повысить стоимость акций, поскольку их начнут покупать пассивные инвестиционные фонды, ориентирующиеся на состав индекса.
Пока акции Rheinmetall стремительно растут, Kering двигается в противоположном направлении.
Акции французской компании упали на 28% с начала года и достигли самого низкого уровня с 2016 года. Такой спад объясняется уменьшением затрат богатых китайских покупателей на товары роскоши и негативным влиянием пошлин президента США Дональда Трампа.
- Rheinmetall играет ключевую роль в наращивании производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм, которые используются силами обороны Украины на фронте. За последние три года компания увеличила свои производственные мощности снарядов в десять раз до 700 000 единиц благодаря приобретению испанского конкурента Expal, расширению своей основной производственной площадки в Унтерлюсе и открытию новых предприятий.
- Компания строит 10 заводов по всему миру, в том числе в Украине, Румынии, Венгрии и Литве.
- Rheinmetall также производит боевые машины пехоты Marder, стволы для танков Leopard 2 и самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, поставляемых в Украину.