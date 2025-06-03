Rheinmetall заменит Gucci в главном фондовом индексе Европы

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Немецкая оборонная компания Rheinmetall AG заменит французскую люксовую компанию Kering SA (владельца бренда Gucci) в индексе Euro Stoxx 50, состоящем из крупнейших предприятий стран еврозоны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные JPMorgan Chase&Co.

Это станет возможным благодаря стремительному росту акций Rheinmetall, стоимость которых утроилась только за этот год.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года акции Rheinmetall выросли примерно на 1800% благодаря буму военных расходов в Европе.

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В мае акции подскочили на 26%, что довело рыночную капитализацию почти до 87 млрд евро – больше, чем у половины участников индекса Euro Stoxx 50.

В состав этого индекса входят такие известные компании, как LVMH, Siemens, ASML, Allianz, Airbus, BMW, Sanofi, TotalEnergies, Adidas, BNP Paribas и т.д.

Включение Rheinmetall в Euro Stoxx может дополнительно повысить стоимость акций, поскольку их начнут покупать пассивные инвестиционные фонды, ориентирующиеся на состав индекса.

Пока акции Rheinmetall стремительно растут, Kering двигается в противоположном направлении.

Акции французской компании упали на 28% с начала года и достигли самого низкого уровня с 2016 года. Такой спад объясняется уменьшением затрат богатых китайских покупателей на товары роскоши и негативным влиянием пошлин президента США Дональда Трампа.