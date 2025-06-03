Rheinmetall замінить Gucci в головному фондовому індексі Європи

Безпрецедентне для промислового сектору зростання вартості акцій дозволить Rheinmetall потрапити до Euro Stoxx 50

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Німецька оборонна компанія Rheinmetall AG замінить французьку люксову компанію Kering SA (власника бренду Gucci) в індексі Euro Stoxx 50, що складається з найбільших підприємств країн єврозони. Про це пише Bloomberg із посиланням на дані JPMorgan Chase & Co.

Це стане можливим завдяки стрімкому зростанню акцій Rheinmetall, вартість яких потроїлася лише за цей рік.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 році акції Rheinmetall зросли приблизно на 1800% завдяки буму військових витрат у Європі.

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У травні акції підскочили на 26%, що довело ринкову капіталізацію до майже 87 млрд євро – більше, ніж у половини учасників індексу Euro Stoxx 50.

До складу цього індексу входять такі відомі компанії, як LVMH, Siemens, ASML, Allianz, Airbus, BMW, Sanofi, TotalEnergies, Adidas, BNP Paribas тощо.

Включення Rheinmetall до Euro Stoxx може додатково підвищити вартість акцій, оскільки їх почнуть купувати пасивні інвестиційні фонди, що орієнтуються на склад індексу.

Поки акції Rheinmetall стрімко зростають, Kering рухається в протилежному напрямку.

Акції французької компанії впали на 28% з початку року і досягли найнижчого рівня з 2016 року. Такий спад пояснюється зменшенням витрат заможних китайських покупців на товари розкоші і негативним впливом мит президента США Дональда Трампа.