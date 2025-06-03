Rheinmetall замінить Gucci в головному фондовому індексі Європи
Німецька оборонна компанія Rheinmetall AG замінить французьку люксову компанію Kering SA (власника бренду Gucci) в індексі Euro Stoxx 50, що складається з найбільших підприємств країн єврозони. Про це пише Bloomberg із посиланням на дані JPMorgan Chase & Co.
Це стане можливим завдяки стрімкому зростанню акцій Rheinmetall, вартість яких потроїлася лише за цей рік.
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 році акції Rheinmetall зросли приблизно на 1800% завдяки буму військових витрат у Європі.
У травні акції підскочили на 26%, що довело ринкову капіталізацію до майже 87 млрд євро – більше, ніж у половини учасників індексу Euro Stoxx 50.
До складу цього індексу входять такі відомі компанії, як LVMH, Siemens, ASML, Allianz, Airbus, BMW, Sanofi, TotalEnergies, Adidas, BNP Paribas тощо.
Включення Rheinmetall до Euro Stoxx може додатково підвищити вартість акцій, оскільки їх почнуть купувати пасивні інвестиційні фонди, що орієнтуються на склад індексу.
Поки акції Rheinmetall стрімко зростають, Kering рухається в протилежному напрямку.
Акції французької компанії впали на 28% з початку року і досягли найнижчого рівня з 2016 року. Такий спад пояснюється зменшенням витрат заможних китайських покупців на товари розкоші і негативним впливом мит президента США Дональда Трампа.
- Rheinmetall відіграє ключову роль у нарощуванні виробництва артилерійських снарядів калібру 155 мм, які використовуються Силами оборони України на фронті. За останні три роки компанія збільшила свої виробничі потужності снарядів вдесятеро до 700 000 одиниць завдяки придбанню іспанського конкурента Expal, розширенню свого основного виробничого майданчика в Унтерлюссі та відкриттю нових підприємств.
- Компанія будує 10 заводів у всьому світі, зокрема в Україні, Румунії, Угорщині та Литві.
- Rheinmetall також виробляє бойові машини піхоти Marder, стволи для танків Leopard 2 та самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, які постачаються в Україну.