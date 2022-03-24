Индия разрешила России инвестировать в свои ценные бумаги

Власти Индии одобрили предложение России, позволяющее российским инвесторам вкладывать средства в долговые ценные бумаги индийских компаний, сообщает РБК.

Российские чиновники попросили своих индийских коллег ослабить систему внешних коммерческих заимствований Индии. Это позволит российским организациям инвестировать в облигации индийских компаний и оплачивать эти инвестиции через счет в Резервном банке Индии.

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По словам одного из источников, на счете Резервного банка Индии накоплен остаток в размере 20 млрд рупий ($261,9 млн) от незавершенных платежей за оборонные закупки, произведенные в России. Также деньги могут быть привлечены через облигации, номинированные в индийских рупиях и выпущенные за пределами Индии.

24 февраля, когда Россия напала на Украину, российский рынок отреагировал на начало боевых действий обвалом. Индекс Московской биржи в ходе торгов упал более чем на 45%.

В выходные после начала боевых действий страны Запада ввели против России жесткие санкции, после которых Центробанк РФ запретил открывать Московскую биржу, чтобы не допустить ее обвала.

23 марта на Московской бирже возобновились торги акциями после месячного перерыва.

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Наталия Софиенко

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