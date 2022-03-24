Индия разрешила России инвестировать в свои ценные бумаги
Власти Индии одобрили предложение России, позволяющее российским инвесторам вкладывать средства в долговые ценные бумаги индийских компаний, сообщает РБК.
Российские чиновники попросили своих индийских коллег ослабить систему внешних коммерческих заимствований Индии. Это позволит российским организациям инвестировать в облигации индийских компаний и оплачивать эти инвестиции через счет в Резервном банке Индии.
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По словам одного из источников, на счете Резервного банка Индии накоплен остаток в размере 20 млрд рупий ($261,9 млн) от незавершенных платежей за оборонные закупки, произведенные в России. Также деньги могут быть привлечены через облигации, номинированные в индийских рупиях и выпущенные за пределами Индии.
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