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Индия разрешила России инвестировать в свои ценные бумаги

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2022, 13:44
Индия разрешила России инвестировать в свои ценные бумаги - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Власти Индии одобрили предложение России, позволяющее российским инвесторам вкладывать средства в долговые ценные бумаги индийских компаний, сообщает РБК. 

Российские чиновники попросили своих индийских коллег ослабить систему внешних коммерческих заимствований Индии. Это позволит российским организациям инвестировать в облигации индийских компаний и оплачивать эти инвестиции через счет в Резервном банке Индии.

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По словам одного из источников, на счете Резервного банка Индии накоплен остаток в размере 20 млрд рупий ($261,9 млн) от незавершенных платежей за оборонные закупки, произведенные в России. Также деньги могут быть привлечены через облигации, номинированные в индийских рупиях и выпущенные за пределами Индии.

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Наталия Софиенко
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Индия фондовый рынок российские инвесторы
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