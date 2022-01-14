Российские активы и рубль обвалились. Стране грозит полная остановка внешних инвестиций

После заявлений российской стороны о безрезультатности переговоров с НАТО о гарантиях безопасности, индекс Мосбиржи впервые с 24 декабря упал ниже 3700 пунктов, рубль терял 1 руб. 8 коп., на минимуме торгуясь на уровне 76,56 за доллар, сообщает РБК.

Утреннюю сессию пятницы российский рынок начал незначительным ростом.

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Кроме того, эксперты швейцарского банка Credit Suisse указали на риск полной остановки внешних инвестиций в Россию.

В экономическом прогнозе на 2022 год эксперты указали на сохранение геополитических рисков в отношениях с западными странами.

"Новые переговоры о "красных линиях" подорвали настроения инвесторов и повлияли на цены местных активов. Как подчеркивают США и их союзники, эскалация конфликта с Украиной приведет к введению жестких санкций, которые, по нашему мнению, закроют страну для внешних инвестиций. Хотя этот риск минимален, его последствия крайне негативны для цен на российские активы", — говорится в отчете Credit Suisse.

Аналитики допускают, что пока не будет достигнуто новое соглашение между США и Россией, российские активы будут торговаться с существенной премией за риск, а компании будут откладывать свои инвестиционные решения.

Очередные воинственные заявления представителей России привели к падению котировок еврооблигаций Украины в четверг на 2-4,7%.

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Наталия Софиенко

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