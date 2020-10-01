СБУ разоблачила махинации с ценными бумагами на 2,8 млрд грн

Служба безопасности Украины разоблачила группу компаний юридических лиц, связанных якобы с двумя инвестиционными фондами. Их подозревают в противоправных действиях на рынке ценных бумаг с оборотом свыше 2,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, группа компаний юридических лиц – профессиональных участников рынка ценных бумаг, от имени подконтрольных инвестиционных фондов выдавала фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, предоставляли услуги реальному сектору экономики по легализации доходов, полученных преступным путем.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

В СБУ сообщили, что общий объем таких операций в 2019-2020 годах составил свыше 2,8 млрд грн. 29 сентября Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины запретила двум инвестиционным фондам торговать ценными бумагами.

Досудебное следствие продолжается. Устанавливаются предприятия реального сектора экономики, которые воспользовались услугами указанной преступной группы, чтобы они возместили убытки, нанесенные государству.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.