СБУ разоблачила махинации с ценными бумагами на 2,8 млрд грн
Служба безопасности Украины разоблачила группу компаний юридических лиц, связанных якобы с двумя инвестиционными фондами. Их подозревают в противоправных действиях на рынке ценных бумаг с оборотом свыше 2,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным ведомства, группа компаний юридических лиц – профессиональных участников рынка ценных бумаг, от имени подконтрольных инвестиционных фондов выдавала фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, предоставляли услуги реальному сектору экономики по легализации доходов, полученных преступным путем.
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В СБУ сообщили, что общий объем таких операций в 2019-2020 годах составил свыше 2,8 млрд грн. 29 сентября Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины запретила двум инвестиционным фондам торговать ценными бумагами.
Досудебное следствие продолжается. Устанавливаются предприятия реального сектора экономики, которые воспользовались услугами указанной преступной группы, чтобы они возместили убытки, нанесенные государству.
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