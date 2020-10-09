Слияние биржевых площадок Европы. Euronext покупает фондовую биржу Италии за $5 млрд

Пан-европейская биржа Euronext договорилась о покупке за $5,09 млрд итальянской фондовой биржи Borsa Italianа в Милане, которая принадлежит Лондонской фондовой бирже. Об этом сообщает Reuters.

Лондонская биржа по требованию Европейкой Комиссии вынуждена продать Borsa Italianа чтобы завершить более крупную сделку – покупку за $27 млрд провайдера финансовой информации Refinitiv.

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Euronext в последние годы проигрывает конкуренцию немецкой Deutsche Boerse и швейцарской SIX. Покупка итальянской биржи, позволит французской торговой площадке восстановить утраченные конкурентные позиции, пишет Reuters.

Рыночная капитализация Euronext – $7 млрд, и компании, из-за нехватки собственных средств, придется прибегнуть к заемному капиталу, чтобы профинансировать сделку.

Для Италии продажа Borsa Italianа является достаточно чувствительным политическим событием, поскольку итальянская биржа владеет торговой площадкой MTS, где торгуются государственные облигации на общую сумму $2,5 трлн.

Чтобы избежать противодействия сделке со стороны итальянского правительства, Euronext согласна на совместное управление Borsa Italianа с государственным финансовым агентством CDP и крупнейшим банком Италии Intesa SanPaolo.

Euronext – пан-европейская фондовая биржа, в которую входят 15 торговых площадок в Амстердаме, Лиссабоне, Лондоне, Брюсселе и Париже. Торгует акциями и деривативами, предоставляет услуги клиринга и финансовую информацию. Состоит в стратегическом союзе в Нью-Йоркской фондовой биржей. Является пятой крупнейшей биржей в мире.

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Роман Брыль

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