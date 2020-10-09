Слияние биржевых площадок Европы. Euronext покупает фондовую биржу Италии за $5 млрд
Пан-европейская биржа Euronext договорилась о покупке за $5,09 млрд итальянской фондовой биржи Borsa Italianа в Милане, которая принадлежит Лондонской фондовой бирже. Об этом сообщает Reuters.
Лондонская биржа по требованию Европейкой Комиссии вынуждена продать Borsa Italianа чтобы завершить более крупную сделку – покупку за $27 млрд провайдера финансовой информации Refinitiv.
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Euronext в последние годы проигрывает конкуренцию немецкой Deutsche Boerse и швейцарской SIX. Покупка итальянской биржи, позволит французской торговой площадке восстановить утраченные конкурентные позиции, пишет Reuters.
Рыночная капитализация Euronext – $7 млрд, и компании, из-за нехватки собственных средств, придется прибегнуть к заемному капиталу, чтобы профинансировать сделку.
Для Италии продажа Borsa Italianа является достаточно чувствительным политическим событием, поскольку итальянская биржа владеет торговой площадкой MTS, где торгуются государственные облигации на общую сумму $2,5 трлн.
Чтобы избежать противодействия сделке со стороны итальянского правительства, Euronext согласна на совместное управление Borsa Italianа с государственным финансовым агентством CDP и крупнейшим банком Италии Intesa SanPaolo.
- В марте 2016 года London Stock Exchange и франкфуртская Deutsche Boerse достигли соглашения о слиянии. Но в марте 2017 года Еврокомиссия заблокировала сделку.
- 11 сентября 2019 года Гонконгская биржа предложила $39 млрд за поглощение Лондонской фондовой биржи. Но спустя месяц отозвала свое предложение, так как оно ставило под угрозу план LSE о покупке поставщика финансовой информации Refinitiv за $27 млрд.
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