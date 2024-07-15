Стоимость активов под управлением BlackRock выросла до рекордных $10,6 трлн
Стоимость активов под управлением крупнейшей в мире компания по управлению финансами – BlackRock – выросла до рекордных $10,6 трлн по итогам второго квартала 2024 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчет компании.
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За последние 12 месяцев стоимость активов под управлением BlackRock увеличилась на $1,2 трлн, благодаря ажиотажу инвесторов вокруг акций, связанных с искусственным интеллектом, и вливанию средств в биржевые инвестиционные фонды.
За второй квартал BlackRock зарегистрировала общий чистый приток активов на $81,5 млрд.
BlackRock заработала $3,7 млрд на комиссии, полученной от управления и обслуживания клиентских активов. Общий доход компании – $4,8 млрд, чистая прибыль выросла до $1,5 млрд за отчетный период.
В прошлом месяце BlackRock согласилась купить поставщика данных Preqin за $3,2 млрд, что подчеркивает стремление компании стать крупным игроком на частных рынках, указывают в агентстве.
- 17 января 2024 года Украина заявила о планах создать Банк реконструкции с BlackRock и JP Morgan и капиталом $1 млрд.