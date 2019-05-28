Тень дефолта. Как рынки отреагировали на заявление Коломойского

Украинские ценные бумаги дешевеют на фоне заявления олигарха Игоря Коломойского о необходимости дефолта Украины по обязательствами перед международными кредиторами.

Доходности выросли по всем срокам погашения украинских облигаций, сообщили LIGA.net в инвесткомпании ICU со ссылкой на данные Bloomberg по результатам открытия торгов 28 мая. Расширились и спреды между украинскими евробондами и бумагами США с аналогичным сроком погашения - это показатель описывает оценку инвесторами странового риска Украины.

Евробонды Украина, спред. Данные - Bloomberg, ICU

Такая реакция рынков была ожидаемой: разговоры о дефолте не могут не повлиять на настроения международных инвесторов Украины, отметил финаналитик ICU Михаил Демкив. Доходность еврообондов с погашением в 2032 году вернулась к отметке в 9% годовых - в районе этой отметки доходности колеблются с момента победы Владимира Зеленского на президентстких выборах.

Евробонды Украина-2032, доходность. Данные - Bloomberg, ICU

Стоимость украинских бумаг также снизилась (чем она выше, тем дешевле Украине обходятся заимствования на рынках капитала). В целом реакцию рынка пока нельзя назвать драматичной - более глубокие падения были зафиксированы на фоне ноябрьского голосования Верховной Рады за бюджет-2019, от которого зависело получения Украиной транша МВФ на $1,4 млрд до конца 2018 года.

Евробонды Украина-2032 , стоимость. Данные - Bloomberg, ICU

В понедельник, 27 мая, рынки Великобритании и США не работали из-за государственных выходных (Spring Bank Holiday - в Великобритании, Memorial Day - в США), поэтому первая реакция на заявления Коломойского проявилась только 28 мая. Динамика спредов между украинскими бондами и облигациями США за три дня, указывает, что рост доходностей бумаг Украины вызван именно высказыванием украинского олигарха о возможном дефолте Украины, которое было опубликованно в британской Financial Times в воскресенье, 26 мая.

Евробонды Украина, спред за три дня. Данные - Bloomberg, ICU Евробонды Украина, спред за три дня. Данные - Bloomberg, ICU

Олигарх Игорь Коломойский, который вернулся в Украину из Израиля в ночь на 16 мая, посоветовал президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт, чтобы Евросоюз и США списали Украине долги в качестве компенсации за то, что якобы является плацдармом в противостоянии Запада и России.

"По моему мнению, мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины", - сказал он.

Ранее Зеленский назначил главой своей администрации юриста Коломойского Андрея Богдана.

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