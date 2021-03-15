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Трейдеры за 12 часов потеряли почти $2 млрд из-за падения биткоина

15.03.2021, 17:05
Трейдеры за 12 часов потеряли почти $2 млрд из-за падения биткоина - Фото
Фото: depositphotos.com

Из-за падения курса самой популярной криптовалюты – биткоина, были принудительно закрыты позиции трейдеров, которые ожидали дальнейшего роста котировок. За последние 12 часов пользователи криптобирж потеряли $1,9 млрд. Об этом свидетельствуют данные сервиса bybt, передает РБК.

Это связано с ликвидациями маржинальных позиций на фоне резкого снижения котировок биткоина. Днем 15 марта его цена упала с $58 200 до $54 600, после чего начала восстанавливаться.

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По состоянию на 17:00 по Киеву актив торгуется на уровне в $56 500.

Пользователи делали ставку на дальнейший рост котировок и оказались не готовы к противоположному сценарию. Самая крупная ликвидация произошла на криптобирже Huobi в паре с биткоином. Трейдер потерял около $19 млн за одну сделку.

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Наталия Софиенко
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криптовалюта биткоин трейдеры
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