Турецкий рынок акций стал самым доходным в этом году

Фондовый рынок Турции в этом году стал лидером роста, обогнав американские, европейские и азиатские площадки, пишет Bloomberg. Базовый индекс Borsa Istanbul 100 (BIST 100) с начала года вырос на 78% в долларовом выражении.

В лирах индекс, который включает акции 100 крупнейших турецких компаний, представленных на Стамбульской фондовой бирже, вырос с января более чем на 150%. Это стало лучшим результатом с 1999 года, подсчитало издание. Большинство европейских финансовых рынков в этом году продемонстрировали негативную динамику.

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Фондовый рынок Турции достиг исторического максимума в ноябре 2022 года, поскольку частные инвесторы вкладываются в турецкие активы с целью защиты от высокой инфляции.

По данным Центрального депозитария ценных бумаг Турции, количество счетов для торговли акциями, открытых частными инвесторами, выросло в этом году на 32%, до 3,1 млн по состоянию на 18 ноября.

По мнению основателя стамбульской компании Sardis Research Consultancy Эврен Кирикоглу, турецкие акции, скорее всего, будут оставаться привлекательными для инвесторов по крайней мере в первой половине следующего года, даже когда инфляция в стране начнет снижаться.

"Правительство, вероятно, сохранит низкие процентные ставки и будет держать курс валюты под контролем до выборов в июне 2023 года", — сообщил эксперт.

Центральный банк Турции проводит политику снижения процентных ставок для ускорения роста экономики, даже несмотря на то, что уровень инфляции в стране превысил 80%. Несмотря на высокую инфляцию, регулятор страны провел циклы смягчения денежно-кредитной политики в 2021 году, что идет вразрез с нынешней денежно-кредитной политикой. Снижение ставки способствовало ослаблению курса турецкой лиры и превратило акции в одно из немногих убежищ, приносящих доход инвесторам.

Инфляция в Турции (индекс CPI) в октябре впервые за 25 лет превысила 85%, и хотя центральный банк страны прогнозирует, что к концу года она может упасть до 65,2%, рост цен по-прежнему остается одним из самых высоких в мире.

Наталія Софієнко

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