Украинская биржа начала торговлю акциями шести американских техногигантов

Украинская фондовая биржа ПФТС открыла торговлю акциями шести американских технологических и финансовых компаний. Об этом сообщает пресс-служба биржи.

К торгам допущены акции Facebook, Tesla, Visa, Microsoft, Netflix и AMD.

Согласно текущему биржевому курсу, одну акцию Facebook можно купить за 8 852 грн, Tesla – 21 556 грн, AMD – 2 302 грн, Microsoft – 7 509 грн.

После расширения списка на ПФТС торгуются акции 14 иностранных эмитентов.

Кроме вышеперечисленных компаний, это ценные бумаги: Apple, Biz Finance, Blackrock Fund Advisers, Equity Residential, Ferrexpro, MHP, State Street Global Advisors Trust Company, US Department of the Treasury.

ПФТС - биржа ценных бумаг Украины, которая функционирует с 1997 года. Участниками являются 61 компания. По данным - биржа ценных бумаг Украины, которая функционирует с 1997 года. Участниками являются 61 компания. По данным Finclub , активы ПФТС за девять месяцев 2019 года уменьшились на 21% – до 45 млн грн, а собственный капитал – на 21,5%, до 43 млн грн. За три квартала прошлого года объем торгов на ПФТС составил почти 78 млрд грн, 94% из них пришлось на сделки с ОВГЗ.

12 марта 2021 года НКЦБФР согласовала BOCE Co. Limited (Гонконг) и ассоциированным с ней Янь Дуншэн покупку почти 50% акций Фондовой биржи ПФТС.

13 апреля футбольный клуб Верес (Ровно) получил заявок на покупку акций на сумму 35,7 млн грн в первые день продажи акций на бирже ПФТС.

Роман Брыль

