Первый в Украине. НФК "Верес" привлек за день 35 млн грн от продажи акций
Футбольный клуб Верес (Ровно) получил заявок на покупку акций на сумму 35,7 млн грн в первые день продажи акций на бирже ПФТС . Об этом сообщает пресс-служба компании-андеррайтера Concorde Capital.
В свободное обращение поступили 500 000 простых именных акций, стартовая номинальная стоимость каждой составила 100 грн.
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"Впервые все желающие могут получить свою долю в футбольном клубе, и получить инструменты контроля и управления. После завершения IPO будет сформирован новый наблюдательный совет клуба из числа акционеров", – сообщил президент ФК Верес Игорь Надеин.
По словам председателя правления МТБ Банка Юрия Кралова, это первый проект IPO за последние 15 лет и сам процесс покупки акций еще нуждается в совершенствовании, но все участники процесса стараются максимально упростить его.
Чтобы стать акционером футбольного клуба Верес, нужно лично или дистанционно подать паспорт и индивидуальный налоговый номер, подписать договоры на открытие брокерского счета и счета в депозитарии.
Всего предусмотрено четыре уровня преференций для акционеров.
- 12 марта 2021 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила проспект эмиссии акций ПАО "Ровенский народный клуб "Верес". Это позволило футбольному клубу выпускать акции и продавать их на Украинской бирже.
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