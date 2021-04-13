Первый в Украине. НФК "Верес" привлек за день 35 млн грн от продажи акций

Футбольный клуб Верес (Ровно) получил заявок на покупку акций на сумму 35,7 млн грн в первые день продажи акций на бирже ПФТС . Об этом сообщает пресс-служба компании-андеррайтера Concorde Capital.

В свободное обращение поступили 500 000 простых именных акций, стартовая номинальная стоимость каждой составила 100 грн.

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"Впервые все желающие могут получить свою долю в футбольном клубе, и получить инструменты контроля и управления. После завершения IPO будет сформирован новый наблюдательный совет клуба из числа акционеров", – сообщил президент ФК Верес Игорь Надеин.

По словам председателя правления МТБ Банка Юрия Кралова, это первый проект IPO за последние 15 лет и сам процесс покупки акций еще нуждается в совершенствовании, но все участники процесса стараются максимально упростить его.

Чтобы стать акционером футбольного клуба Верес, нужно лично или дистанционно подать паспорт и индивидуальный налоговый номер, подписать договоры на открытие брокерского счета и счета в депозитарии.

Всего предусмотрено четыре уровня преференций для акционеров.

ФК Верес (Ровно) – украинский футбольный клуб, участник соревнований Первой лиги. Клуб основан в 1957 году. Участник высшей лиги Украины в сезонах 1992/93 – 1994/95, 2017/18. Полуфиналист Кубка Украины 1993/94. Президент клуба – Иван Надеин, владелец группы компаний "Укртепло", которому принадлежат 73,33% уставного капитала ФК Верес. Помимо Надеина, его крупным акционером с 26,67% является также Общественный союз "Ривненский футбольный клуб "Верес.

12 марта 2021 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила проспект эмиссии акций ПАО "Ровенский народный клуб "Верес". Это позволило футбольному клубу выпускать акции и продавать их на Украинской бирже.

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Роман Брыль

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