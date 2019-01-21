Украинская биржа запускает новую платформу

21 января 2019 года Украинская биржа начинает тестирование новой торговой платформы с привлечением участников торгов, сообщает пресс-служба биржи.

На этапе запуска система будет доступна только членам биржи через торговые терминалы. Тестирование будет проводиться на виртуальных активах без риска потери реальных денежных средств или ценных бумаг. Плановый срок бета-тестирования – 2 недели, говорится в сообщении.

Реклама

Поддержка Шлюза для интернет-трейдинга запланирована на следующий этап после перевода системы в режим промышленной эксплуатации, уточняют в пресс-службе.

"В прошлом году Биржа создала новую платформу Phoenix в версии 1.0, которая поддерживает базовый функционал, который позволит выполнять торговые операции и операции РЕПО с акциями, облигациями и инвестиционными сертификатами. В дальнейшем мы будем совершенствовать ее и модифицировать под новые продукты, но отвечая на запросы наших клиентов, рынок полноценно заработает уже в ближайшее время", - отметил Алексей Сухоруков, директор по развитию бизнеса Украинской биржи.

Реклама

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины планирует усилить свою роль в инфраструктуре фондового рынка для обеспечения финансовой стабильности в стране.