Укрзализныця разместит евробонды на $300 млн – Интерфакс-Украина

Укрзализныця назначила J.P. Morgan и Dragon Capital организаторами выпуска пятилетних еврооблигаций на сумму $300 млн. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в банковских кругах.

По словам источника агентства, уже начата работа по привлечению потенциальных инвесторов для покупки евробондов планируемой эмиссии. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

В середине июня рейтинговое агентство S&P изменило прогноз кредитного рейтинга Укрзализныци с "негативного" на "позитивный" после финализацией в мае соглашения со Сбербанком о частичном изменении графика погашения задолженности перед банком.

"Мы ожидаем, что УЗ произведет своевременную выплату последнего платежа в размере $50 млн по еврооблигациям 2021 года в сентябре. Поэтому мы подтвердили наш долгосрочный кредитный рейтинг эмитента CCC и удалили его из списка CreditWatch, куда он был помещен с негативными последствиями 21 апреля", - отмечало агентство.

По данным S&P показатели кредитоспособности УЗ начали восстанавливаться после слабого 2020 года.

Укрзализныця в марте осуществила очередное погашение части еврооблигаций на $50 млн и выплатила купон по ним.

31 марта Кабмин утвердил финплан УЗ на 2021 год. Он предусматривает прибыль на уровне 3,6 млрд грн и ряд закупок: детали.

27 мая Укрзализныця финализировала соглашение со Сбербанком о переносе даты выплаты долга с конца мая на конец 2021 года. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

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