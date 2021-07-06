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Укрзализныця разместит евробонды на $300 млн – Интерфакс-Украина

06.07.2021, 15:01
Укрзализныця разместит евробонды на $300 млн – Интерфакс-Украина - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Укрзализныця назначила J.P. Morgan и Dragon Capital организаторами выпуска пятилетних еврооблигаций на сумму $300 млн. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в банковских кругах.   

По словам источника агентства, уже начата работа по привлечению потенциальных инвесторов для покупки евробондов планируемой эмиссии. 

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В середине июня рейтинговое агентство S&P изменило прогноз кредитного рейтинга Укрзализныци с "негативного" на "позитивный" после финализацией в мае соглашения со Сбербанком о частичном изменении графика погашения задолженности перед банком.  

"Мы ожидаем, что УЗ произведет своевременную выплату последнего платежа в размере $50 млн по еврооблигациям 2021 года в сентябре. Поэтому мы подтвердили наш долгосрочный кредитный рейтинг эмитента CCC и удалили его из списка CreditWatch, куда он был помещен с негативными последствиями 21 апреля", - отмечало агентство. 

По данным S&P показатели кредитоспособности УЗ начали восстанавливаться после слабого 2020 года. 

Укрзализныця в марте осуществила очередное погашение части еврооблигаций на $50 млн и выплатила купон по ним. 

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Роман Брыль
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S&P евробонды укрзализныця J.P. Morgan
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