Укрзализныця разместит евробонды на $300 млн – Интерфакс-Украина
Укрзализныця назначила J.P. Morgan и Dragon Capital организаторами выпуска пятилетних еврооблигаций на сумму $300 млн. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в банковских кругах.
По словам источника агентства, уже начата работа по привлечению потенциальных инвесторов для покупки евробондов планируемой эмиссии.
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В середине июня рейтинговое агентство S&P изменило прогноз кредитного рейтинга Укрзализныци с "негативного" на "позитивный" после финализацией в мае соглашения со Сбербанком о частичном изменении графика погашения задолженности перед банком.
"Мы ожидаем, что УЗ произведет своевременную выплату последнего платежа в размере $50 млн по еврооблигациям 2021 года в сентябре. Поэтому мы подтвердили наш долгосрочный кредитный рейтинг эмитента CCC и удалили его из списка CreditWatch, куда он был помещен с негативными последствиями 21 апреля", - отмечало агентство.
По данным S&P показатели кредитоспособности УЗ начали восстанавливаться после слабого 2020 года.
Укрзализныця в марте осуществила очередное погашение части еврооблигаций на $50 млн и выплатила купон по ним.
- По итогам 2020 года УЗ получила чистый убыток в размере 11,9 млрд грн. В апреле 2021-го Standard&Poors понизило кредитный рейтинг Укрзализныци до уровня "ССС". Что это значит – читайте тут.
- 31 марта Кабмин утвердил финплан УЗ на 2021 год. Он предусматривает прибыль на уровне 3,6 млрд грн и ряд закупок: детали.
- 27 мая Укрзализныця финализировала соглашение со Сбербанком о переносе даты выплаты долга с конца мая на конец 2021 года.
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