Укрзализныця договорилась со Сбербанком об отсрочке выплаты долгов

Укрзализныця финализировала соглашение со Сбербанком о переносе даты выплаты долга с конца мая на конец 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Для переноса срока выплаты Укрзализныця воспользовалось продлением Нацбанком с июня до 31 декабря периода действия постановления о деятельности банков в период карантина.

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Основную часть долга перед Сбербанком компания должна была погасить 30 мая. Согласно релизу рейтингового агентства S&P Global Ratings, опубликованного при снижении кредитного рейтинга Укрзализныци, сумма долга перед Сбербанком составляла $116 млн.

По данным рейтингового агентства Fitch Ratings, Укрзализныця в 2021 году должна погасить долги на сумму 5,69 млрд грн.

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Роман Брыль

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