Укрзализныця договорилась со Сбербанком об отсрочке выплаты долгов
Укрзализныця финализировала соглашение со Сбербанком о переносе даты выплаты долга с конца мая на конец 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Для переноса срока выплаты Укрзализныця воспользовалось продлением Нацбанком с июня до 31 декабря периода действия постановления о деятельности банков в период карантина.
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Основную часть долга перед Сбербанком компания должна была погасить 30 мая. Согласно релизу рейтингового агентства S&P Global Ratings, опубликованного при снижении кредитного рейтинга Укрзализныци, сумма долга перед Сбербанком составляла $116 млн.
По данным рейтингового агентства Fitch Ratings, Укрзализныця в 2021 году должна погасить долги на сумму 5,69 млрд грн.
- 27 июня 2020 года Укрзализныця перенесла на три года выплату $200 млн долга перед Сбербанком. В июле суд признал Укрзализныцю правопреемником Донецкой железной дороги по долгам перед Сбербанком на $68 млн. В феврале 2021 года Сбербанк отсудил у Укрзализныци $56 млн за долги Донецкой железной дороги.
- 22 апреля 2021 года рейтинговое агентство Standard&Poors понизило кредитный рейтинг Укрзализныця с уровня "B-" до уровня "ССС". В УЗ заявили, что единственным фактором такого решения является приближение срока погашения части кредита в пользу Сбербанка.
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