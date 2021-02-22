UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сбербанк отсудил у Укрзализныци $56 млн за долги Донецкой железной дороги

22.02.2021, 11:00
Сбербанк отсудил у Укрзализныци $56 млн за долги Донецкой железной дороги - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Хозяйственный суд Донецкой области частично удовлетворил иск Сбербанка к Укрзализныце о выплате банку $56,1 млн задолженности ГП Донецкая железная дорога по кредитным договорам от 30 апреля 2013 года. Об этом пишет finbalance со ссылкой на решение суда.

Также суд отказал Сбербанку в выплате Укрзализныцей 149 млн грн пени за просроченные выплаты по кредитным договорам, добавляют в издании.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

В июне 2020 года большая палата Верховного суда признала Укрзализныцю правопреемником ГП Донецкая железная дорога.

Укрзализныця несколько раз пыталась в судах оспорить статус правопреемника, но каждый раз проигрывала дело.    

Статус правопреемника обязывает Укрзализныцю погасить все долги ГП Донецкая железная дорога, не получив при этом от последней никакого имущества в уставный капитал. При том, что в ОРДЛО находится более 20 000 грузовых вагонов УЗ, почти 6000 вагонов других собственников, почти 6000 пассажирских вагонов и более 300 локомотивов.

По подсчетам УЗ, сумма финансовых обязательств ГП Донецкая железная дорога перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, в т.ч. перед Сбербанком – 3,5 млрд грн, ВТБ Банком – 1,2 млрд грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
укрзализныця Сбербанк гп донецкая железная дорога
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 