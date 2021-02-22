Сбербанк отсудил у Укрзализныци $56 млн за долги Донецкой железной дороги

Хозяйственный суд Донецкой области частично удовлетворил иск Сбербанка к Укрзализныце о выплате банку $56,1 млн задолженности ГП Донецкая железная дорога по кредитным договорам от 30 апреля 2013 года. Об этом пишет finbalance со ссылкой на решение суда.

Также суд отказал Сбербанку в выплате Укрзализныцей 149 млн грн пени за просроченные выплаты по кредитным договорам, добавляют в издании.

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В июне 2020 года большая палата Верховного суда признала Укрзализныцю правопреемником ГП Донецкая железная дорога.

Укрзализныця несколько раз пыталась в судах оспорить статус правопреемника, но каждый раз проигрывала дело.

Статус правопреемника обязывает Укрзализныцю погасить все долги ГП Донецкая железная дорога, не получив при этом от последней никакого имущества в уставный капитал. При том, что в ОРДЛО находится более 20 000 грузовых вагонов УЗ, почти 6000 вагонов других собственников, почти 6000 пассажирских вагонов и более 300 локомотивов.

По подсчетам УЗ, сумма финансовых обязательств ГП Донецкая железная дорога перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, в т.ч. перед Сбербанком – 3,5 млрд грн, ВТБ Банком – 1,2 млрд грн.

27 июня 2020 года Укрзализныця перенесла на три года выплату $200 млн долга перед Сбербанком.

27 июля хозсуд Донецкой области удовлетворил ходатайство Государственной исполнительной службы и признал Укрзализныцю правопреемником Донецкой железной дороги по долгам перед Сбербанком на $68 млн.

22 января 2021 года Восточный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу АО "Укрзализныця" и оставил без изменений решение Хозсуда Донецкой области, которым было заменено ГП Донецкая железная дорога на Укрзализныцю как ответчика в деле о взыскании $56,1 млн задолженности и 149 млн грн пени по кредитным договорам.

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Роман Брыль

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