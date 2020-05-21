Уолл-стрит выросла в надежде на стимулы: S&P 500 достиг максимума за два месяца

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, завершив в плюсе четвертую сессию из последних пяти. Рост вызван ожиданиями быстрого восстановления экономики после смягчения карантинных мер и надежд на новые стимулы со стороны Федеральной резервной системы, сообщает Reuters.
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Индекс Dow Jones закрылся ростом на 1,52% до 24.575,9 пункта, индекс S&P 500 прибавил 1,67% до 2.971,61 пункта, в то время как Nasdaq вырос на 2,08% до 9.375,776 пункта.
S&P 500 достиг максимума за два месяца, при этом в ходе сессии его значение превышало 100-дневный скользящий средний показатель.
Nasdaq завершил торги на трехмесячном пике и теперь лишь на 4,5% отстает от исторического максимума, зафиксированного 19 февраля. Акции Facebook Inc и Amazon.com Inc, входящие в Nasdaq, завершили торги на рекордных пиках.
Все 11 основных секторов S&P выросли, при этом подъем индекса компаний малой капитализации Russell 2000 опередил рост бумаг компаний с высокой капитализацией.
Индекс авиакомпаний NYSE Arca подскочил на 5,35% после того, как глава Delta Air Lines Inc заявил о своей уверенности в возобновлении полетов в ближайшие 12-18 месяцев.
Акции Target Corp подешевели на 2,9% после того, как ритейлер отчитался о падении квартальной прибыли на 64%.
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