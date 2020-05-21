Уолл-стрит выросла в надежде на стимулы: S&P 500 достиг максимума за два месяца

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, завершив в плюсе четвертую сессию из последних пяти. Рост вызван ожиданиями быстрого восстановления экономики после смягчения карантинных мер и надежд на новые стимулы со стороны Федеральной резервной системы, сообщает Reuters.

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Индекс Dow Jones закрылся ростом на 1,52% до 24.575,9 пункта, индекс S&P 500 прибавил 1,67% до 2.971,61 пункта, в то время как ​Nasdaq вырос на 2,08% до 9.375,776 пункта.

S&P 500 достиг максимума за два месяца, при этом в ходе сессии его значение превышало 100-дневный скользящий средний показатель.

Nasdaq завершил торги на трехмесячном пике и теперь лишь на 4,5% отстает от исторического максимума, зафиксированного 19 февраля. Акции Facebook Inc и Amazon.com Inc, входящие в Nasdaq, завершили торги на рекордных пиках.

Все 11 основных секторов S&P выросли, при этом подъем индекса компаний малой капитализации Russell 2000 опередил рост бумаг компаний с высокой капитализацией.

Индекс авиакомпаний NYSE Arca подскочил на 5,35% после того, как глава Delta Air Lines Inc заявил о своей уверенности в возобновлении полетов в ближайшие 12-18 месяцев.

Акции Target Corp подешевели на 2,9% после того, как ритейлер отчитался о падении квартальной прибыли на 64%.

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Согласно протоколу последнего заседания Федрезерва США показал, что центробанк готов принимать необходимые меры для поддержки экономики до тех пор, пока она не встанет на путь восстановления.

На следующей неделе Палата представителей Конгресса США может проголосовать по вопросу о продлении сроков, в течение которых малый бизнес может воспользоваться помощью в рамках программы защиты занятости.

18 мая S&P 500 закрылся на пике 10 недель. Это произошло благодаря обнадеживающим данным об испытаниях потенциальной вакцины от COVID-19, а также надеждам на дополнительные меры стимулирования экономики.