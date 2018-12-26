В бразильских супермаркетах можно рассчитываться биткоином

В Рио-де-Жанейро сеть супермаркетов Oásis Supermercados начала принимать к оплате биткоин, Bitcoin Cash и Litecoin, сообщает BitcoinExchangeGuide.

Покупатели оплачивают покупки с помощью QR-кода, после чего система Coinwise моментально конвертирует криптовалюту в бразильский реал. Вывод цифровых валют в фиат происходит каждые три дня.

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По словам владельца Oásis Supermercados Дугласа Андради, оплачивать покупки криптовалютой так же легко, как и кредитной картой.

Как сообщалось ранее, к концу 2018 года в мире насчитывается более четырех тысяч криптовалютных банкоматов.