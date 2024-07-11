В Лондоне объявили самый большой за 30 лет пересмотр правил на фондовом рынке
Фото: EPA

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) объявило о новых правилах листинга на фондовом рынке страны, включая Лондонскую фондовую биржу. В заявлении регулятора говорится, что новые правила вступают в силу с 29 июля.

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Новые правила – самые большие изменения в режиме листинга за последние три десятилетия, отметил британский регулятор. Они направлены на поддержку более широкого круга компаний в выпуске своих акций на британские биржи, что "расширяет возможности для инвесторов".

Сектор финансовых услуг играет центральную роль в экономике Великобритании и является основой миссии правительства по обеспечению роста, отметила новый канцлер Казначейства Рейчел Ривз.

"Эти новые правила являются важным первым шагом на пути к оживлению наших рынков капитала, выводу Великобритании в один ряд с международными аналогами и обеспечению привлечения самых инновационных компаний для листинга здесь", – заявила она.

Обновленные правила отменят двухуровневую систему листинга – "стандарт" и "премиум". С 29 июля будет одна общая категория для листинга акций – "коммерческие компании".

Премиальный листинг налагал дополнительные требования компании в обмен на более престижный лейбл и вход в индексы под брендом FTSE. Отказ от премиум означает, что компаниям больше не придется проводить голосование акционеров перед одобрением больших слияний или поглощений.

Также изменятся некоторые правила, касающиеся права на листинг. К примеру, будет отменено требование к компаниям предоставлять отчеты о своих доходах.

Новые правила появились в то время, когда европейский рынок листинга, в том числе британский, обвалился. Крупные технологические компании в последнее время отдают предпочтение биржам США.

По данным UK Listing Review, количество компаний с листингом в Великобритании сократилось примерно на 40% по сравнению с недавним пиком в 2008 году. С 2015 по 2020 год на ее долю пришлось только 5% первичных публичных размещений акций (IPO) в мире.

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