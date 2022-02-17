В США начали расследование в отношении криптобиржи Binance

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проводит расследование в отношении американского филиала крупнейшей в мире криптобиржи Binance, а также двух торговых компаний, связанных с ее основателем Чанпэном Чжао. Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal.

Две торговые фирмы, Sigma Chain AG и Merit Peak Ltd., действуют как маркетмейкеры, торгующие криптовалютами на бирже Binance.US.

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По словам источников, регулятор изучает, как Binance.US раскрывает клиентам свои связи с торговыми фирмами.

На своем сайте Binance.US сообщает, что аффилированные маркетмейкеры могут торговать на бирже, хотя не указывает, какие фирмы могут это делать.

SEC также запросила информацию о двух организациях Binance.US, которые являются филиалами Binance в США.

При этом, чтобы привлечь Binance к ответственности, комиссия должна доказать, что имеет юрисдикцию по криптовалютам, предложенным площадкой. Регулятор склонен рассматривать их как ценные бумаги, тогда как представители отрасли с этим категорически не согласны.

"SEC иногда открывает и закрывает расследования, не выдвигая по их итогам обвинений и не налагая штрафные санкции", – напоминает газета.

Маркетмейкеры являются важной силой в торговле ценными бумагами. Они сглаживают резкие перепады цен, покупая и продавая активы в периоды нестабильности рынка. Однако SEC применяет санкции к торговым площадкам, которые не сообщают о работе аффилированных лиц на платформах.

Генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао является самым богатым криптовалютным миллиардером в мире с состоянием $96 млрд.

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Наталия Софиенко

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