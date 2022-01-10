Состояние как у Билла Гейтса: Bloomberg назвал самого богатого криптовалютного миллиардера

Генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао является самым богатым криптовалютным миллиардером в мире с состоянием $96 млрд. Об этом говорится материале агентства Bloomberg.

Оценка состояния Чжао основана на его 90% доле в Binance, доход которой по итогу 2021 года составил $20 млрд, объяснили в агентстве.

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Состояние Чжао может еще больше, т.к. Bloomberg не учитывал личные активы Чжао в биткойнах и Binance Coin, криптовалюте, выпущенной Binance.

С учетом личных криптовалютных активов Чжао, его собственный капитал сопоставим с состоянием четвертого самого богатого человека в мире – Билла Гейтса ($135 млрд), считают в агентстве.

Чжао публично не комментировал размер своих личных криптовалютных активов, но в ноябре прошлого года он сообщил, что они составляют "большую часть" его собственного капитала.

Точно так же мало что известно о финансах Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи. Частная криптобиржа не раскрывает свои финансовые результаты. Она обрабатывает до $170 млрд криптовалютных сделок в день, что в несколько раз больше, чем у конкурентов.

В марте прошлого года Hurun Report, который отслеживает личное состояние самых богатых людей мира, оценил состояние Чжао в $8 млрд. В следующем месяце Forbes, который оценил долю Чжао в Binance в 30%, назвал размер его собственного капитала в $1,9 млрд. В ноябре прошлого года китайский журнал Caijing Magazine оценил состояние Чжао выше $90 млрд, не указав, как именно он пришел к этой цифре.

Со своей стороны, Чжао говорит, что пожертвует большую часть своего состояния на благотворительность.

"Лично я финансово свободен. Я намерен раздать 90, 95 или 99% своего состояния", – цитирует Чжао журнал Fortune.

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Роман Брыль

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