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Миллиардеры разбогатели на $1,6 трлн за год: кто заработал больше всего

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2021, 19:49
Миллиардеры разбогатели на $1,6 трлн за год: кто заработал больше всего - Фото
Илон Маск (фото - ЕРА)

Совокупное состояние 2600 миллиардеров в мире выросло на $1,6 трлн до $13,6 трлн за 2021 год. Об этом пишет американский Forbes.  

В прошлом году миллиардеры стали богаче на $1,9 трлн, напоминает издание. 

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Наибольший прирост благосостояния пришелся на миллиардеров из США: плюс $945 млрд за 2021 год. Рост богатства произошел за счет подорожания американских компаний. За год цена акции компаний, входящие в индекс S&P 500 выросла на 21%, Nasdaq – на 50%. 

Больше других сверхбогатых американцев заработал Илон Маск. Его состояние увеличилось на $110 млрд. В прошлом году он заработал столько же. Его состояние растет благодаря высокой оценке SpaceX и 44% -ному росту стоимости акций Tesla. В ноябре Маск стал первым человеком в мире, кто сумел заработать $300 млрд. 

Второй в списке самых богатых людей планеты – Джефф Безос – прибавил к своему состоянию "скромных" $6 млрд в 2021 году. 

Среди других американцев, у которых был отличный год, – соучредители Google Ларри Пейдж (+ $44 млрд) и Сергей Брин (+ $42 млрд) увеличили богатство благодаря скачку на 62% акций Alphabet, материнской компании Google. Ларри Эллисон добавил $32 млрд: акции его компании Oracle выросли на 36%. Стив Баллмер стал богаче на $27 млрд благодаря росту акций Microsoft на 45%. 

Индийские миллиардеры заняли второе место в 2021 году, добавив $210 млрд к совокупному богатству. Национальным лидером стал Гуатам Адани, собственник группы Adani. Его газовые активы выросли в цене на 342%, активы в электроэнергетике – на 327%. Всего Адани заработал в 2021 году $51 млрд, увеличив свое состояние до $80 млрд.        

Третья самая удачная страна в этом году – Россия. Ее миллиардеры в общей сложности стали на $145 млрд богаче. Среди сверхбогатых россиян выделяется Татьяна Бакальчук, основательница онлайн-ритейлера Wildberries. Ее состояние выросло на 1000% за год.  

Китай потерял глобальное лидерство по темпам прироста богатства миллиардеров. Их состояние увеличилось только на 4%, тогда как в 2020 года рост был в 60%. Владельцы технологических компаний и вовсе потеряли большие суммы: Джек Ма – минус $23 млрд, Колин Чжэн Хуан – минус $43 млрд.       

В целом совокупное богатство миллиардеров в этом году выросло в 40 странах, упало в 30-ти. 

А в двух странах появились свои первые миллиардеры – основатели стартапа Wise в Эстонии и братья Домущиевы в Болгарии.  

Миллиардеры разбогатели на $1,6 трлн за год: кто заработал больше всего

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Роман Брыль
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