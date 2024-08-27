В Украине прошла первая сделка купли-продажи долей ООО в системе Национального депозитария

Фото: Нацдепозитарий/Facebook

Национальный депозитарий Украины (НДУ) успешно провел первую операцию по внесению изменений в учетную систему долей общества с ограниченной ответственностью (ООО). Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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В рамках сделки НДУ осуществил перевод долей ООО "Кардсервис" на счетах, открытых в своей учетной системе. Операция была проведена на основании распоряжений уполномоченного депозитарного учреждения ООО "Универ Капитал", обслуживающего счета участников этого ООО.

"Реализация ведения долей в учетной системе НДУ открывает новый сегмент услуг, которые депозитарные учреждения могут предоставлять клиентам, как для самих ООО, так и для владельцев долей в них. Надежное хранение, защита от рейдерства и "черных нотариусов", удобство и скорость сделок с долями, выплата дивидендов, проведение собрания совладельцев и т.д.", – прокомментировал основатель и глава инвестгруппы "Универ" Тарас Козак.

По словам председателя НКЦБФР Руслана Магомедова эта операция является важным этапом в развитии рынка корпоративных прав в Украине, ведь" она обеспечивает прозрачность и безопасность сделок с долями обществ. Все это быстро и надежно".

В Украине с марта 2024 года начала работать альтернативная система учета долей обществ с ограниченной ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью (ОДО).

Если раньше учет долей обеспечивал Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), то теперь по желанию владельцы ООО и ОДО могут перевести учет долей в центральный депозитарий – ПАО "Национальный депозитарий Украины".

Депозитарий – это профессиональный участник рынка ценных бумаг, основная функция которого – учет прав собственности на активы, такие как акции, облигации. Доли обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью не являются ценными бумагами и не подлежат обязательному учету в центральном депозитарии.

ПАО "Национальный депозитарий Украины" принадлежит государству: 25% – НКЦБФР, 25% – Национальному банку Украины, 24,99% – Ощадбанку, 10,94% – Пенсионному фонду НБУ, 9,99% – Укрэксимбанку.