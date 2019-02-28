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28.02.2019, 18:43

Водители Uber смогут стать акционерами компании

Водители Uber смогут стать акционерами компании

Активные и лояльные водители получат премии с возможностью конвертировать их в акции по цене IPO

Компании-разработчики сервисов такси Uber и Lyft дадут своим водителям возможность на льготных условиях принять участие в первичных публичных размещениях своих акций (IPO), запланированных на 2019 год. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планами компаний. 

Наиболее активные и давно работающие водители получат денежные премии с возможностью конвертировать их в акции по цене IPO. Это дешевле, чем для других инвесторов.

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Программа Uber будет распространятся на сотрудников по всему миру, но вложиться в акции смогут не все из-за ограничений американского законодательства.

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IPO компаний Uber и Lyft являются наиболее ожидаемыми публичными предложениями за последние годы, отмечает издание. Они доминируют на американском рынке сервисов по вызову водителей.

Uber оценивается в $76 млрд, но консультирующие компанию банки предполагают, что во время IPO она может быть оценена в $120 млрд.

Напомним, в Украине впервые начнут продавать акции Apple.

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Теги: Lyft, Uber, акции Uber
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