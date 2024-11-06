ВВП-варранты Украины после победы Трампа оказались на максимуме за время войны

Обещания Трампа о войне повлияли на цену украинских государственных деривативов 2015 года

Фото: EPA

Государственные деривативы 2015 года (так называемые ВВП-варранты) Украины достигли самого высокого уровня с начала вторжения 2022 года на новостях о победе Дональда Трампа на выборах президента США и его обещаниях ускорить прекращение войны с Россией. Об этом пишет Bloomberg.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

ВВП-варранты, своего рода долговые гарантии по выплатам, связанным с экономическим ростом, торговались выше 73 центов за доллар, что является самым высоким уровнем с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году, когда ценные бумаги упали менее чем до 15 центов.

"Облигации отражают вероятность того, что война может закончиться раньше, а не сосредотачиваются на том, как будет выглядеть это соглашение", – сказал Тис Лув, портфельный менеджер Ninety One UK Ltd.

Менеджеры фондов уже покупали долларовые облигации Украины в последние недели, поскольку президентство Трампа казалось более вероятным.

В среду, 6 ноября, украинские бонды были одними из лучших показателей на развивающихся рынках по процентному приросту по состоянию на 10:02 утра в Лондоне. Облигации Украины с погашением в 2035 году на 1,75% выросли на 1,7 цента за доллар – до 47,2 цента.

Котировки отдельных украинских акций на иностранных биржах также выросли на новостях о победе Трампа.

Больше всего подорожали акции горнорудной компании Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже – на 35,05%, до 84,5 пенса. Курс акций агрохолдинга МХП повысился на 3,45% – до $4,20, пишет "Интерфакс-Украина".

На Варшавской фондовой бирже рост зафиксирован по акциям ИМК – на 2,36%, до 10,85 польского злотого и акциям "Астарты" – на 0,63%, до 32,1 злотого.