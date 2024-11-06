Российские акции выросли на новостях о победе Трампа

Российский фондовый рынок резко вырос после новостей о возможной победе Трампа на выборах

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Российский фондовый рынок начал торги в среду, 6 ноября, с активного роста на фоне новостей о том, что Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в США.

Индекс Мосбиржи, отражающий котировки 49 крупнейших российских компаний, вырос на 4,1% – это самый высокий показатель за более года.

Акции Сбербанка подорожали на 3,4%, Газпрома – на 5,1%, Новатек – на 4,2%. Более чем на 2% поднялись котировки ВТБ, НЛМК, Сургутнефтегаза, ЛУКОЙЛа, Транснефти и Совкомфлота. Акции Аэрофлота выросли на 5,5%.