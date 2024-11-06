Російські акції зросли на новинах про перемогу Трампа

Російський фондовий ринок різко зріс після новин про можливу перемогу Трампа на виборах

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Російський фондовий ринок почав торги в середу, 6 листопада, з активного зростання на тлі новин про те, що Дональд Трамп перемагає на президентських виборах у США.

Індекс Мосбіржі, що відображає котирування 49 найбільших російських компаній, зріс на 4,1% – це найвищий показник за понад рік.

Акції Сбербанка подорожчали на 3,4%, Газпрома – на 5,1%, Новатек – на 4,2%. Більше ніж на 2% піднялися котирування ВТБ, НЛМК, Сургутнефтегаза, Лукойла, Транснефти та Совкомфлота. Акції Аерофлоту зросли на 5,5%.