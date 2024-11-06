ВВП-варранти України після перемоги Трампа опинились на максимумі за час великої війни

Фото: EPA

Державні деривативи 2015 року (так звані ВВП-варранти) України досягли найвищого рівня з початку вторгнення 2022 року на новинах про перемогу Дональда Трампа на виборах президента США та його обіцянках прискорити припинення війни з Росією. Про це пише Bloomberg.

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ВВП-варранти, свого роду боргові гарантії з виплатами, пов’язаними з економічним зростанням, торгувалися вище 73 центів за долар, що є найвищим рівнем з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, коли цінні папери впали менш ніж до 15 центів.

"Облігації відображають ймовірність того, що війна може закінчитися раніше, а не зосереджуються на тому, який вигляд матиме ця угода", – сказав Тіс Лув, портфельний менеджер Ninety One UK Ltd.

Менеджери фондів вже купували доларові облігації України в останні тижні, оскільки президентство Трампа здавалося більш імовірним.

У середу, 6 листопада, українські бонди були одними з найкращих показників на ринках, що розвиваються, за відсотковим приростом станом на 10:02 ранку в Лондоні. Облігації України з погашенням у 2035 році на 1,75% зросли на 1,7 цента за долар – до 47,2 цента.

Котирування окремих українських акцій на іноземних біржах також зросло на новинах про перемогу Трампа.

Найбільше подорожчали акції гірничорудної компанії Ferrexpo на Лондонській фондовій біржі – на 35,05%, до 84,5 пенса. Курс акцій агрохолдингу МХП підвищився на 3,45% – до $4,20, пише "Інтерфакс-Україна".

На Варшавській фондовій біржі зростання зафіксовано за акціями ІМК – на 2,36%, до 10,85 польського злотого й акціями "Астарти" – на 0,63%, до 32,1 злотого.