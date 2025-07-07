Багато хто з українських платників уже встиг помітити, як активізувалися податківці після майже повного скасування мораторію на податкові перевірки.

Це нагадало нашій команді кінокласику Серджіо Леоне. Як і в "Доларовій трилогії", взаємодія платника з податковим органом відбувається за ту саму "жменю доларів" (або в нашому випадку гривень), де під час перевірки в останнього виникає бажання нарахувати "на кілька доларів більше".

А потім доводиться розбиратися, хто в цій ситуації "хороший", хто – "поганий", а хто – "злий". Як не потрапляти в такі ситуації та як діяти, якщо вас спіткала така проблема, – в матеріалі Deloitte Ukraine для LIGA.net.