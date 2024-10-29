Рекордне розміщення. Boeing залучив $21 млрд через продаж акцій, щоб вийти з кризи

Компанія Boeing залучила близько $21 млрд під час розширеного продажу акцій

Фото: EPA

Авіабудівна компанія Boeing залучила близько $21 млрд під час розширеного продажу акцій, що відбувся з метою запобігти потенційному зниженню кредитного рейтингу. Про це пише Bloomberg.

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Компанія продала 112,5 млн звичайних акцій, кожна з яких коштувала $143. Акції оцінили зі знижкою близько 7,7% до ціни закриття в п'ятницю. Boeing також продав депозитарні акції на $5 млрд.

Акції компанії закрилися зниженням на 2,8% і склали $150,69 у понеділок у Нью-Йорку.

Вливання коштів стало одним із найактуальніших завдань нового гендиректора Boeing Келлі Ортберга, адже фінансове становище компанії похитнулося через пандемію, дві авіакатастрофи за участю літаків 737 Max і страйк робітників.

Boeing потребував вливання капіталу, щоб зберегти свій кредитний рейтинг інвестиційного рівня та профінансувати зростання виробництва реактивних літаків.

Раніше компанія отримала дозвіл Комісії з цінних паперів і бірж США на продаж акцій та боргових зобовʼязань на суму до $25 млрд.