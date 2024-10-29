Рекордне розміщення. Boeing залучив $21 млрд через продаж акцій, щоб вийти з кризи
Авіабудівна компанія Boeing залучила близько $21 млрд під час розширеного продажу акцій, що відбувся з метою запобігти потенційному зниженню кредитного рейтингу. Про це пише Bloomberg.
Компанія продала 112,5 млн звичайних акцій, кожна з яких коштувала $143. Акції оцінили зі знижкою близько 7,7% до ціни закриття в п'ятницю. Boeing також продав депозитарні акції на $5 млрд.
Акції компанії закрилися зниженням на 2,8% і склали $150,69 у понеділок у Нью-Йорку.
Вливання коштів стало одним із найактуальніших завдань нового гендиректора Boeing Келлі Ортберга, адже фінансове становище компанії похитнулося через пандемію, дві авіакатастрофи за участю літаків 737 Max і страйк робітників.
Boeing потребував вливання капіталу, щоб зберегти свій кредитний рейтинг інвестиційного рівня та профінансувати зростання виробництва реактивних літаків.
Раніше компанія отримала дозвіл Комісії з цінних паперів і бірж США на продаж акцій та боргових зобовʼязань на суму до $25 млрд.
- 13 вересня працівники Boeing вийшли на страйк уперше з 2008 року.
- 14 жовтня Boeing заявив, що скоротить 17 000 робочих місць внаслідок страйку.
- 23 жовтня гендиректор Boeing представив план виходу корпорації з кризи. Квартальні збитки компанії зросли до $6 млрд через страйк робітників.
- 28 жовтня Boeing розпочав розміщення акцій, що може залучити до $19 млрд.