Рекордное размещение. Boeing привлек $21 млрд через продажу акций, чтобы выйти из кризиса

Компания Boeing привлекла около $21 млрд при расширенной продаже акций

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Авиастроительная компания Boeing привлекла около $21 млрд во время расширенной продажи акций, состоявшейся с целью предотвратить потенциальное снижение кредитного рейтинга. Об этом пишет Bloomberg.

Компания продала 112,5 млн обыкновенных акций, каждая из которых стоила $143. Акции оценили со скидкой около 7,7% от цены закрытия в пятницу. Boeing также продал депозитарные акции в $5 млрд.

Акции компании закрылись понижением на 2,8% и составили $150,69 в понедельник в Нью-Йорке.

Вливание средств стало одной из самых актуальных задач нового гендиректора Boeing Келли Ортберга, ведь финансовое положение компании пошатнулось из-за пандемии, двух авиакатастроф с участием самолетов 737 Max и забастовки рабочих.

Boeing нуждался во вливании капитала, чтобы сохранить свой кредитный рейтинг инвестиционного уровня и профинансировать рост производства реактивных самолетов.

Ранее компания получила разрешение Комиссии по ценным бумагам и биржам США на продажу акций и долговых обязательств на сумму до $25 млрд.