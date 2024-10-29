Рекордное размещение. Boeing привлек $21 млрд через продажу акций, чтобы выйти из кризиса
Авиастроительная компания Boeing привлекла около $21 млрд во время расширенной продажи акций, состоявшейся с целью предотвратить потенциальное снижение кредитного рейтинга. Об этом пишет Bloomberg.
Компания продала 112,5 млн обыкновенных акций, каждая из которых стоила $143. Акции оценили со скидкой около 7,7% от цены закрытия в пятницу. Boeing также продал депозитарные акции в $5 млрд.
Акции компании закрылись понижением на 2,8% и составили $150,69 в понедельник в Нью-Йорке.
Вливание средств стало одной из самых актуальных задач нового гендиректора Boeing Келли Ортберга, ведь финансовое положение компании пошатнулось из-за пандемии, двух авиакатастроф с участием самолетов 737 Max и забастовки рабочих.
Boeing нуждался во вливании капитала, чтобы сохранить свой кредитный рейтинг инвестиционного уровня и профинансировать рост производства реактивных самолетов.
Ранее компания получила разрешение Комиссии по ценным бумагам и биржам США на продажу акций и долговых обязательств на сумму до $25 млрд.
- 13 сентября работники Boeing вышли на забастовку впервые с 2008 года.
- 14 октября Boeing заявил, что сократит 17 000 рабочих мест в результате забастовки.
- 23 октября гендиректор Boeing представил план выхода корпорации из кризиса. Квартальный ущерб компании вырос до $6 млрд из-за забастовки рабочих.
- 28 октября Boeing приступил к размещению акций, что может привлечь до $19 млрд.