Борги українців за мікрокредитами зросли на 56% від початку року

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Станом на 1 липня 2024 року українці заборгували мікрофінансовим організаціям понад 14,5 млрд грн. Від початку року борг збільшився на 5,23 млрд грн, тобто на 56%. Про це свідчать дані Опендатаботу.

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Фото: Опендатабот

Середня сума мікропозики збільшилась у 1,4 раза, порівнюючи з минулим роком, та сягла 6776 грн.

Майже 4 млн кредитних договорів на загальну суму 26,7 млрд грн було укладено за перше півріччя 2024 року. Кількість договорів за цей період зросла лише на 1,5%, порівнюючи з аналогічним періодом 2023 року.

Більша частина нових боргів (66%, або 3,4 млрд грн) з’явилася з квітня по червень 2024 року. Зазначається також, що 96% мікропозик цього року українці брали онлайн.

Кредитів на строк від трьох місяців до року видали 62%, а на короткострокові позики — до місяця — припало 17% кредитів. У 8% мікропозики бралися на понад три роки.

Фото: Опендатабот

Загальний обсяг боргу за пів року зріс аж у 1,5 раза. За перший рік повномасштабного вторгнення борг перед мікрофінансовими організаціями зменшився на 4 млрд грн, але вже з 2023 року борг знову почав зростати.