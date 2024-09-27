Долги украинцев по микрокредитам выросли на 56% с начала года

В 2024 году украинцы задолжали микрофинансовым организациям более 14,5 млрд грн

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На 1 июля 2024 года украинцы задолжали микрофинансовым организациям более 14,5 млрд грн. С начала года долг увеличился на 5,23 млрд грн, то есть на 56%. Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

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Фото: Опендатабот

Средняя сумма микроссуды увеличилась в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом и достигла 6776 грн.

Около 4 млн кредитных договоров на общую сумму 26,7 млрд грн было заключено за первое полугодие 2024 года. Количество договоров за этот период возросло всего на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Большая часть новых долгов (66%, или 3,4 млрд грн) появилась с апреля по июнь 2024 года. Отмечается также, что 96% микрозаймов в этом году украинцы брали онлайн.

Кредитов на срок от трех месяцев до года выдали 62%, а на краткосрочные займы — до месяца — пришлось 17% кредитов. В 8% микрозаймы брались более чем на три года.

Фото: Опендатабот

Общий объем долга за полгода вырос только в 1,5 раза. За первый год полномасштабного вторжения долг перед микрофинансовыми организациями снизился на 4 млрд грн, но уже с 2023 года долг снова начал расти.