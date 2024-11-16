Електронні сервіси замість паперової тяганини: Україна спрощує митні процедури

Уряд вдосконалив електронні процедури на митниці: менше паперової тяганини, більше автоматизації. Що зміниться для імпортерів та експортерів

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Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка змінює правила митного оформлення товарів, що підлягають офіційному контролю, інформує Мінфін.

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Нововведення спрямовані на спрощення процедур і впровадження сучасних електронних технологій у пунктах пропуску через державний кордон України.

Одне з ключових рішень — гармонізація описів товарів із нормами Митного тарифу України. Це зменшить бюрократичні перепони та спростить контрольні процедури. Водночас ветеринарно-санітарний контроль ветеринарних препаратів тепер не здійснюватимуть на етапі попереднього документального контролю в пунктах пропуску.

Ще одне значне нововведення — електронізація документального обміну. Для проходження попереднього контролю достатньо подати скановані копії міжнародних документів через платформу "Єдине вікно". Оригінали таких документів не потрібно буде надавати митним органам безпосередньо на пунктах пропуску.

Попри ці зміни, товари, що потребують офіційного контролю, й надалі повинні супроводжуватися оригіналами міжнародних сертифікатів під час ввезення до України.

Міністерство фінансів наголошує, що впровадження цих змін є частиною масштабної роботи зі спрощення митних процедур і розвитку електронних сервісів для бізнесу й громадян.