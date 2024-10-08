Постмитний контроль: Держмитниця розповіла про результати нового виду перевірок

Митниця тепер може вимагати додаткові документи, щоб перевірити декларації

Фото: Київська митниця/Facebook

За результатами проведеного постмитного контролю – нового виду перевірок, запущеного на початку року, декларантами добровільно сплачено до державного бюджету 35,6 млн грн митних платежів. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

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Постмитний контроль не проводиться за всіма митними оформленнями, а здійснюється за результатами застосування системи управління ризиками.

Протягом трьох кварталів 2024 року митниці ініціювали постмитний контроль за 2223 митними деклараціями. Як результат, у 1492 митних деклараціях (67% від загальної кількості) виявлено недостовірні заявлені відомості.

Найбільше виявлених фактів недостовірного декларування встановлено за такими напрямами контролю:

правильність визначення митної вартості товарів – 51,6%

правильність класифікації товарів згідно з УКТЗЕД – 22%

правильність справляння митних платежів, контроль правильності обчислення, своєчасність і повнота їх сплати – 17,1%

правильність визначення країни походження товарів – 6,2%

за іншими напрямками контролю – 3,1%.

Проведення постмитного контролю можливе лише щодо митних декларацій, оформлення яких завершено не пізніше ніж за 30 календарних днів. Він полягає в тому, що митниця, яка здійснила оформлення товару, може запросити документи, що не подаються до митного оформлення, але містять відомості, що дають змогу перевірити заявлені у декларації дані.

Постмитний контроль не є документальною перевіркою дотримання вимог законодавства України з митної справи. Податкові повідомлення-рішення за результатами його проведення не виносяться.

Водночас результати постмитного контролю враховуються системою управління ризиками та під час відбору підприємств для проведення документальних перевірок надалі.