Половина обладнання застаріла, чверть – списати: аудит перевірив техзабезпечення митниці

Навіть укомплектовані сучасним обладнанням пости не мають достатньо кваліфікованого персоналу, який уміє ним користуватися

Фото: Рахункова палата/Facebook

Більш ніж половина технічних засобів митного контролю, які використовує Держмитниця, вичерпали свій експлуатаційний ресурс, а понад чверть – підлягають списанню. Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати із посиланням на результати аудиту митних органів технічними засобами митного контролю.

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Відповідно до висновків аудиту норми оснащення підрозділів митних органів технічними засобами митного контролю не переглядалися понад 13 років і значною мірою втратили актуальність.

План заходів щодо облаштування пріоритетних пунктів пропуску на 2021-2023 роки, затверджений урядом, не був профінансований у достатньому обсязі (виконано 3 зі 110 запланованих заходів).

Також тільки 11% вантажних пунктів пропуску морського сполучення забезпечені системами сканування, а вантажні пункти пропуску залізничного сполучення взагалі не мають таких систем.

Водночас через неприйняття посадовими особами Держмитниці своєчасних та ефективних управлінських рішень не введено в експлуатацію п'ять вагових комплексів, а сім вантажних систем п'ять років поспіль використовувалися у тестовому режимі, зазначають у Рахунковій палаті.

Навіть укомплектовані сучасним обладнанням пости не мають достатньо кваліфікованого персоналу, який уміє користуватися ним. Як наслідок, лише 6,2% загальної ваги імпортованих товарів і 3,7% ваги товарів на експорт у 2022-23 роках були ввезені (вивезені) через пункти пропуску, обладнані системами сканування.

Аудитори зазначають, що системні недоліки у діяльності Держмитниці значною мірою зумовлені неналежним внутрішнім контролем.