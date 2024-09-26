Половина оборудования устарела, четверть – списать: аудит проверил техобеспечение таможни

Даже укомплектованные современным оборудованием посты не имеют достаточно квалифицированного персонала, который умеет им пользоваться

Фото: Счетная палата/Facebook

Более половины технических средств таможенного контроля, которые использует Гостаможня, исчерпали свой эксплуатационный ресурс, а более четверти – подлежат списанию. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты со ссылкой на результаты аудита таможенных органов техническими средствами таможенного контроля.

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Согласно выводам аудита нормы оснащения подразделений таможенных органов техническими средствами таможенного контроля не пересматривались более 13 лет и в значительной степени утратили актуальность.

План мероприятий по обустройству приоритетных пунктов пропуска на 2021-2023 годы, утвержденный правительством, не был профинансирован в достаточном объеме (выполнено 3 из 110 запланированных мероприятий).

Также только 11% грузовых пунктов пропуска морского сообщения обеспечены сканирующими системами, а грузовые пункты пропуска железнодорожного сообщения вообще не располагают такими системами.

При этом из-за непринятия должностными лицами Гостаможни своевременных и эффективных управленческих решений не введено в эксплуатацию пять весовых комплексов, а семь грузовых систем пять лет подряд использовались в тестовом режиме, отмечают в Счетной палате.

Даже укомплектованные современным оборудованием посты не имеют достаточно квалифицированного персонала, который умеет им пользоваться. Как следствие, только 6,2% общего веса импортируемых товаров и 3,7% веса экспортируемых товаров в 2022-23 годах были ввезены (вывезены) через пункты пропуска, оборудованные сканирующими системами.

Аудиторы отмечают, что системные недостатки в деятельности Гостаможни в значительной степени обусловлены ненадлежащим внутренним контролем.