Посттаможенный контроль: Гостаможня рассказала о результатах нового вида проверок

Таможня теперь может запрашивать дополнительные документы, чтобы проверить декларации

Фото: Киевская таможня/Facebook

По результатам проведенного посттаможенного контроля — нового вида проверок, запущенного в начале года, — декларантами добровольно уплачено в государственный бюджет 35,6 млн грн таможенных платежей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

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Посттаможенный контроль не проводится по всем таможенным оформлениям, а осуществляется по результатам применения системы управления рисками.

В течение трех кварталов 2024 года таможни инициировали посттаможенный контроль по 2223 таможенным декларациям. В результате в 1492 таможенных декларациях (67% от общего количества) выявлены недостоверные заявленные сведения.

Наибольшее количество выявленных фактов недостоверного декларирования установлено по следующим направлениям контроля:

правильность определения таможенной стоимости товаров – 51,6%

правильность классификации товаров согласно УКТВЭД – 22%

правильность взимания таможенных платежей, контроль правильности исчисления, своевременность и полнота их уплаты – 17,1%

правильность определения страны происхождения товаров – 6,2%

по другим направлениям контроля – 3,1%.

Проведение посттаможенного контроля возможно только в отношении таможенных деклараций, оформление которых завершено не позднее 30 календарных дней. Он заключается в том, что таможня, осуществившая оформление товара, может запросить документы, не подаваемые для таможенного оформления, но содержащие сведения, позволяющие проверить заявленные в декларации данные.

Посттаможенный контроль не является документальной проверкой соблюдения требований законодательства Украины по таможенному делу. Налоговые уведомления-решения по результатам его проведения не выносятся.

В то же время результаты посттаможенного контроля учитываются системой управления рисками и при отборе предприятий для проведения документальных проверок в дальнейшем.