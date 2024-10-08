Посттаможенный контроль: Гостаможня рассказала о результатах нового вида проверок
По результатам проведенного посттаможенного контроля — нового вида проверок, запущенного в начале года, — декларантами добровольно уплачено в государственный бюджет 35,6 млн грн таможенных платежей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
Посттаможенный контроль не проводится по всем таможенным оформлениям, а осуществляется по результатам применения системы управления рисками.
В течение трех кварталов 2024 года таможни инициировали посттаможенный контроль по 2223 таможенным декларациям. В результате в 1492 таможенных декларациях (67% от общего количества) выявлены недостоверные заявленные сведения.
Наибольшее количество выявленных фактов недостоверного декларирования установлено по следующим направлениям контроля:
- правильность определения таможенной стоимости товаров – 51,6%
- правильность классификации товаров согласно УКТВЭД – 22%
- правильность взимания таможенных платежей, контроль правильности исчисления, своевременность и полнота их уплаты – 17,1%
- правильность определения страны происхождения товаров – 6,2%
- по другим направлениям контроля – 3,1%.
Проведение посттаможенного контроля возможно только в отношении таможенных деклараций, оформление которых завершено не позднее 30 календарных дней. Он заключается в том, что таможня, осуществившая оформление товара, может запросить документы, не подаваемые для таможенного оформления, но содержащие сведения, позволяющие проверить заявленные в декларации данные.
Посттаможенный контроль не является документальной проверкой соблюдения требований законодательства Украины по таможенному делу. Налоговые уведомления-решения по результатам его проведения не выносятся.
В то же время результаты посттаможенного контроля учитываются системой управления рисками и при отборе предприятий для проведения документальных проверок в дальнейшем.
- 17 сентября 2024 года Верховная Рада поддержала реформу таможни. Это "маяк" по программам помощи Украине.
- 26 сентября аудит проверил техобеспечение таможни: половина оборудования устарела, четверть необходимо списать.