Euractiv: ЄС може ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до річниці початку повномасштабної війни

Фінляндія та Швеція закликали заборонити експорт предметів розкоші до Росії та обслуговування російських нафтових танкерів

Фото: EPA / OLIVIER HOSLET

Євросоюз може ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабної війни 24 лютого. Про це повідомило Euractiv із посиланням на неназваного дипломата.

Медіа зазначило, що Фінляндія та Швеція закликали Єврокомісію заборонити експорт предметів розкоші до Росії та обслуговування російських нафтових танкерів, а також скоротити квоти ЄС на імпорт російських добрив.

Видання нагадало, що предмети розкоші вартістю понад 300 євро вже заборонені, але багато люксових європейських брендів, включно з Gucci, Bottega Veneta та Yves Saint Laurent, все ще продаються в Росії, хоча й зі значною націнкою. Також багато товарів реекспортуються до Росії з Китаю, Туреччини та інших третіх країн.

У грудні Welt також писало, що Євросоюз планує запровадити 20-й пакет санкцій проти Росії на четверту річницю російського вторгнення в Україну.

