Euractiv: ЕС может принять 20-й пакет санкций против РФ к годовщине начала полномасштабной войны
Евросоюз может принять 20-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабной войны 24 февраля. Об этом сообщило Euractiv со ссылкой на неназванного дипломата.
Медиа отметило, что Финляндия и Швеция призвали Еврокомиссию запретить экспорт предметов роскоши в Россию и обслуживание российских нефтяных танкеров, а также сократить квоты ЕС на импорт российских удобрений.
Издание напомнило, что предметы роскоши стоимостью более 300 евро уже запрещены, но многие люксовые европейские бренды, включая Gucci, Bottega Veneta и Yves Saint Laurent, все еще продаются в России, хотя и со значительной наценкой. Также многие товары реэкспортируются в Россию из Китая, Турции и других третьих стран.
В декабре Welt также писало, что Евросоюз планирует ввести 20-й пакет санкций против России на четвертую годовщину российского вторжения в Украину.
- 23 октября ЕС постановил 19-й пакет санкций против РФ. Под ограничения, в частности, попали российские банки и криптовалютные биржи, которые Россия использует для обхода предыдущих санкций.
Комментарии (0)