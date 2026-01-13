Euractiv: ЕС может принять 20-й пакет санкций против РФ к годовщине начала полномасштабной войны

Финляндия и Швеция призвали запретить экспорт предметов роскоши в Россию и обслуживание российских нефтяных танкеров

Фото: EPA / OLIVIER HOSLET

Евросоюз может принять 20-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабной войны 24 февраля. Об этом сообщило Euractiv со ссылкой на неназванного дипломата.

Медиа отметило, что Финляндия и Швеция призвали Еврокомиссию запретить экспорт предметов роскоши в Россию и обслуживание российских нефтяных танкеров, а также сократить квоты ЕС на импорт российских удобрений.

Издание напомнило, что предметы роскоши стоимостью более 300 евро уже запрещены, но многие люксовые европейские бренды, включая Gucci, Bottega Veneta и Yves Saint Laurent, все еще продаются в России, хотя и со значительной наценкой. Также многие товары реэкспортируются в Россию из Китая, Турции и других третьих стран.

В декабре Welt также писало, что Евросоюз планирует ввести 20-й пакет санкций против России на четвертую годовщину российского вторжения в Украину.

