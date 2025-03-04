Фінансова компанія RozetkaPay отримала ліцензію на відкриття рахунків

Фото: Rozetka

Фінансова компанія "Ево" (RozetkaPay), що є частиною групи компаній Rozetka-EVO, отримала ліцензію від Національного банку України на відкриття рахунків для фізичних та юридичних осіб. Про це пресслужба Rozetka повідомила LIGA.net у вівторок, 4 березня.

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На першому етапі платіжні рахунки будуть відкриватися покупцям, які користуються послугою оплати частинами від Rozetka. Відкриття і закриття рахунків буде безплатним.

Компанія повідомила, що власники рахунків отримають додаткові можливості: зручніша оплата замовлення на Rozetka, участь у програмі лояльності RozetkaPay, можливість здійснювати p2p-перекази, виконання інших фінансових операцій.

RozetkaPay також планує надати можливість відкриття рахунків для продавців, що дозволить їм швидше отримувати виплати за продані товари й використовувати гроші для закупівель та інших бізнесових цілей.

Олександр Лапко, гендиректор платіжного сервісу RozetkaPay, сказав, що компанія розбудовує екосистему сервісів, що покращить досвід як покупців, так і продавців.

"Ми будуємо сучасну екосистему сервісів, яка об’єднує маркетплейс, онлайн- та офлайн-платежі, кредити, платіжні рахунки, програми лояльності й багато іншого. Такий підхід є зручним і вигідним як для покупців, так і для продавців. Я впевнений, що впровадження фінансових сервісів сприятиме розвитку ринку електронної комерції та покращенню клієнтського досвіду", – сказав він.